"رسائل إبليس" رواية لـ هاني سامي تكشف مخططات هدم مصر

صدر حديثًا عن دار "النخبة" للطباعة والنشر رواية "رسائل ابليس" وهى تجربة جديدة للكاتب هانى سامى، يكشف فيها عبر اطار بوليسى بالغ الاثارة والغموض عن حجم التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تحاك ضد وطننا الغالى مصر، وذلك خلال سياق درامى يجمع كل نماذج وشخوص مجتمعنا المصرى.

ويلقى الكاتب الضوء على صناعة التخريب التى تستخدم لهدم دول المنطقة من خلال بث الفساد فى عقول فريق من البشر يتحولوا بفضل هذا الفكر المنحرف عن مقاصد خلقه إلى شياطين يأتمروا وينشروا رسائل ابليس لتكون محل كلام الخالق، بينما يتصدى له ببراعة كُثر من المصريين المخلصين لوطنهم.

يأتي هذا الإصدار بعد أيام قليلة من احتفال الكاتب الصحفي هاني سامي، بتوقيع باكورة أعماله الأدبية "البغايا"، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام ومراسلي الصحف والقنوات، والذي أقيم بمقر دار النخبة للنشر بالعجوزة.

وأدار حفل التوقيع الكاتب الصحفي محمد الغيطي، بحضور كل من الإعلامية حياة الدرديري والإعلامية أسماء الصغير بالمكتب الإعلامي لوزير الثقافة وزوجة الكاتب الصحفي هاني سامي، والفنانة عفاف مصطفى وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي في مصر والوطن العربي.

وقال الكاتب هاني سامي، إنه اختار اسم "البغايا" عنونًا لمجموعته القصصية الأولى للتعبير عن الصراع الأبدي بين الخير والشر، ويطرحها في 5 قصص داخل الكتاب يطرحها فى إطار من العلاقات الاجتماعية المتشابكة رغم بساطتها لكنها ترسخ لعمق الفكرة المطروحة الخير والشر الذى يسكن أنفسنا.

ومن جانبه أكد "الغيطي"، بأن الكاتب استخدم الأسلوب الأدبي السلس في سرد أحداث أبطاله بطريقة شيقة تخطف عقل القارئ قبل قلبه، معتبرًا الرواية هي رئة جديدة في عالم الثقافة والقراءة، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إخراج المجموعة القصصية للنور.

وخلال حفل التوقيع استعرض "الغيطي" في عرض سريع لأهم الروايات المصرية التي نالت شهرة واسعة في الشارع المصري والعربي منها روايات نجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس ويوسف إدريس وغيرهم ممن تركوا بصمة واضحة في ثقافة المواطن العربي.

عن الكاتب هاني سامى..

- كاتب مصري بدأ بممارسة الكتابة الصحفية عام 1997 متخصصاً فى شئون الفنون والثقافة عبر الكثير من المطبوعات الكبرى .

- تدرج فى العمل الاشرافى بكثير من المؤسسات الصحفية بدءاً من رئيس قسم تدرج حتى صار رئيساً لقطاعات الفنون والثقافة ثم مديراً للتحرير ، إلى ان شغل منصب الرئيس التنفيذى لعدد من المطبوعات وبعض مواقع الصحافة الالكترونية

- قدم الكثير من الانفرادات الصحفية والحوارات المتميزة لكبار رموز الفنون والثقافة فى مصر والعالم العربى .

- له الكثير من الإسهامات النقدية على الصعيد السينمائى والدرامى والمسرحى.