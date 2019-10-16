"بيطري المنوفية" تعقد ندوة حول الصحة النفسية وتعديل السلوك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي

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عقدت صباح اليوم، كلية الطب البيطري جامعة المنوفية، ندوة توعوية ثقافية حول "الصحة النفسية والعادات الحياتية"، ضمن فعاليات الأسبوع البيئي للكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرحمن الباجور عميد الكلية والدكتور أحمد الفيومي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالتعاون مع وزارة الصحة والإسكان.



ناقشت الندوة مفهوم الصحة النفسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وتعني الحياة التي تتضمن الرفاهية والاستقلال والجدارة والكفاءة الذاتية بين الأجيال وإمكانات الفرد الفكرية والعاطفية، كما أكدت أن رفاهية الفرد تشمل القدرة على إدراك قدراتهم والتعامل مع ضغوط الحياة العادية والإنتاج ومساعدة المجتمع على التكيف مع الغضب والتوتر دون التأثير على المجتمع المحيط، باعتبارها حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيف معها والعمل بشكل منتج ومفيد والإسهام في حل مشكلات مجتمعه المحلي، هذا بالإضافة إلى اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً.



كان أكد متخصصون من وزارة الصحة والإسكان أن

الشخص الذي يعاني من اضطراب في حالته الصحية والسلوكية يواجه مشاكل عديدة، لعل أبرزها الإجهاد والاكتئاب والقلق ومشاكل في علاقاته مع الآخرين وقد يعاني من الحزن والإدمان وقصور الانتباه وفرط الحركة وصعوبات في التعلم واضطراب المزاج واضطرابات نفسية أخرى، مشيرًا إلى أن التوجه للمرشدين النفسيين والمعالجين ومدربي الحياة وعلماء النفس ومزاولي المهنة سيساعدوا في إدارة المخاوف الصحية السلوكية عن طريق معالجتها بطرق مثل جلسات العلاج أو الاستشارة أو المداواة الميدانية، مؤكدًا أن العلاج النفسي أمر لا يقل أهمية عن العلاج البدني لما له من تأثير مباشر في الصحة العامة للشخص والمجتمع.



وعلى هامش الندوة تم إجراء استبيان حول الصحة النفسية والعادات الحياتية اليومية ضمن دراسة يقوم بها مجموعة من الباحثين على 45000 ألف طالب وطالبة من المدارس والجامعات، بهدف الوصول لحل مشكلات المجتمع وتحسين سلوكياته وإيجاد حلول العنف المتفشي في المجتمع.



شارك في تنظيم الندوة مسؤلي رعايه الشباب بالكلية ياسر سعد غنيم، أسامة البلتاجي، سماح البرماوي، بهاء الصعيدي، وذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات وأعضاء الجهات الإداري بالكلية.