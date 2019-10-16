تكريم أم بالمنوفية لحرصها على تحفيظ بناتها القرآن الكريم كاملا

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كرم اليوم الأربعاء، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أسماء عبد العزيز أحمد الشافعي من قرية كفر السوالمية مركز الشهداء، وذلك لكونها أم يقتدى بها في حسن تربيتها لبناتها الأربعة وحرصها على تعليمهن وتحفيظهن القرءان الكريم كاملًا، وكذلك رعايتها الكاملة لزوجها المصاب بإعاقة دون كلل أو ملل.



وقد أكد المحافظ على أن الأم وبناتها الأربعة شرفًا وفخرًا لمحافظة المنوفية من حيث سلوكهن وحفظهن القرءان الكريم كاملاً، مشيداً بحرص الأم على إعدادهن وتأهيلهن وتقديمهن للمجتمع كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرءان وكأمهات قادرات على تكوين أسرة نافعة لنفسها وللمجتمع، ومتمنيًا أن تحرص كل الأسر المصرية على غرس عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معاني سامية جليلة في نفوس النشئ.



ومن جانبهم أعربت الطالبة آية محمد محمود رسلان والأم عن بالغ سعادتهن وشكرهن لتكريم المحافظ لهن معتبرين ذلك التكريم تاج ووسام على صدورهن، وقد أشارت آية إلى أن هذا التكريم بمثابة دفعة قوية لها لاستمرار تفوقها ونجاحها، هذا وقد قدم المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية للمكرمات تقديراً وإعزازًا من المحافظة.