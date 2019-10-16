بعد تعذيب شاب وقتله.. القبض على 35 من أهالي قرية وسيدة في الدقهلية

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نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية فى إلقاء القبض على 35 شخصا من أهالي قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، عقب إضرامهم النيران في منزل سيدة ألقى القبض عليها بتهمة قتل شاب يعمل لديها بعد تعذيبه وإذلاله على يد شقيقه.



وبدأت الواقعة بانتشار مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يفيد بتعذيب شاب على يد شقيقه حتى الوفاه بسبب هبوط في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وجلطة بالشريان الرئوي؛ وذلك وفقا لما جاء في تقرير بيان حالة الوفاة بالمستشفى.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بقيام الأهالي بإشعال النيران في منزل سيدة اتهموها وبناتها بقتل شاب.



وأكدت تحريات المباحث أن المتوفي "أحمد ا." 19 عاما، واقتحم الأهالي منزل السيدة "ف"، واعتدوا على 4 سيدات كن بالمنزل وقت الواقعة.



وبدأت تفاصيل الواقعة، عندما وُجد مقطع فيديو على هاتف سيدة "فادية" يحوي واقعة تعذيب وقتل الشاب "أحمد " بقرية تلبانة؛ وذلك وفقا لأقوال الأهالي بالقرية، حيث يظهر الشاب مكبل اليدين والقدمين من الخلف، وهناك شخص آخر يضربه بعصا بعنف شديد وهو مكمم الفم حتى لا يتأوه ويسمعه الجيران، فيما أكد بعض الأهالي ممن شاهدوا الفيديو أن من يعتدي على الشاب بالفيديو هو شقيقه، ويسأله خلال الاعتداء "انطق الخاتم فين؟" في الفيديو الذي تتجاوز مدته الدقيقتين.



وانتشرت التعزيزات الامنية قبل تشيع جنازة الشاب ضحية التعذيب تحسبا لتجدد الاشتباكات