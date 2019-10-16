تركيا تعتقل رؤساء بلديات كردية

ذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن السلطات التركية اعتقلت في الساعات الماضية رئيس بلدية هكاري جيهان كارامان، والرئيسين المشتركين لبلدية نصيبين سميرة نرجيز وفرحات كوت، ورئيس بلدية أرجيتش يلدز شتين.

وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إن الحملات الأمنية تتواصل ضد السياسيين في بلدة نصيبين بمدينة ماردين التي باتت مركز المواجهات عقب العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال شرق سوريا.

وفي ساعات الصباح شنت وحدات العمليات الخاصة التركية مداهمات متزامنة على العديد من المناطق بالمدينة واعتقلت رئيسي بلدية نصيبين سميرة نرجيز وفرحات كوت، بعد مداهمة منزليهما.

وكان محمد أمين ألكان، عضو مجلس البلدية المشارك في طاولة الأزمة، من بين المعتقلين.

وفي الإطار نفسه داهمت قوات الشرطة مبنى رئاسة بلدية هكاري، وفي الوقت الذي تتواصل فيه أعمال تفتيش مبنى البلدية داهمت الشرطة منزل رئيس البلدية جيهان كارامان.

وتم اعتقال كارامان في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال تفتيش مبنى البلدية.

وفي بلدة أرجنتش بمدينة فان اعتقلت قوات الأمن عدداً من الأشخاص، من بينهم الرئيسان المشاركان للبلدية يلدز شتين وبيرام شيشاك.

وطالت الاعتقالات أيضاً عضو مجلس البلدية أرهان أكباش، ورؤساء شعب الحزب الكردي في المدينة هرجان كاندمير وشاكر أصيل وباران كاراجا، عقب مداهمة منازلهم.



