إبتكار قميص يتيح للصم الإحساس بالموسيقى

نجحت شركة "كيوتسيركت" البريطانية للموضة، في إبتكار قميص جديد يتيح لمن يرتديه من الصم الإحساس و الإستمتاع بالموسيقى، حيث يحتوي القميص على 16 مستشعراً مثبتاً في قماشه، وهو ما يسمح لمرتديها من إستشعار الموسيقى، والإحساس بألحان الكمان عند الذراعين، فيما يشعر بقرع الطبول في منطقة الظهر، ما قد يمنح تجربة جديدة تماماً.





وقالت الشركة أن القمصان الجديدة صُمّمت لتواكب الموضة الحديثة للأجهزة التي يمكن إرتداؤها، وهي مصنوعة بالكامل من القماش ولا توجد داخلها أي أسلاك، بالاضافة إلى بعض الإلكترونيات الدقيقة داخل الأقمشة الرقيقة والمرنة والموصلة جيداً للإشارات.





وتابعت، أنّ كل هذه المحركات الإلكترونية الصغيرة متصلة بهذه الأقمشة الموصلة بطريقة مبتكرة تحافظ على نعومة السترة ومرونتها.



