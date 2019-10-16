خالد سليم يشوق جمهوره ببرومو "بلا دليل" قبل عرضه على سي بي سي

يستعد الفنان خالد سليم، لعرض مسلسله الجديد "بلا دليل" المقرر عرضه بدءًا من يوم 21 أكتوبر على قناة سي بي سي.

ونشر خالد البرومو التشويقي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي يظهر من خلاله أن المسلسل يعتمد على التشويق من خلال إحدى جرائم القتل، ويظهر خالد بعد أن فقد الكثير من وزنه استعدادًا للدور.

مسلسل "بلا دليل" من بطولة خالد سليم ومجموعة من الفنانين، من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجى.

في وقت سابق أعلنت قناة cbc بدء عرض مسلسل "بلا دليل" للفنانة درة، ابتداءً من 21 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء.

المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ويشارك في بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبد الناصر، وأشرف زكي، وإنعام الجريتلي.

وتخوض درة بالمسلسل ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، بعد تقديمها "الشارع اللي ورانا"، الذي شارك في بطولته الفنانة لبلبة، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، من تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدى الهواري.

تُجسد الفنانة درة ضمن الأحداث شخصية تدعى حبيبة، عازفة في الأوبرا على آلة موسيقية وهي ال "هارب" وهي من أصعب الآلات الموسيقية، ومتزوجة من الفنان خالد سليم، وهي أيضًا من الشخصيات الصعبة المركبة التي تمر بمشاكل نفسية عديدة، وتتهم بجريمة قتل في بداية الأحداث أثناء حفلة تجمع العديد من رجال الأعمال، ولكن في النهاية يتم إثبات براءتها، وتقع في علاقة حب تجمع بين الفنان نيقولا معوض وإسلام جمال ضمن أحداث المسلسل.

ويُجسد الفنان نيكولا معوض ضمن أحداث المسلسل شخصية تدعى تيمور الهواري وهي شخصية جريئة ومركبة وصعبة، بالإضافة إلى أنه دور محوري حيث يقع في حب الفنانة درة ضمن الأحداث، إلى أن تحدث جريمة القتل.

ويُجسد الفنان حازم سمير ضمن أحداث المسلسل شخصية تدعى طارق وهي من ضمن الشخصيات المركبة، حيث تربطه علاقة صداقة قوية بمجموعة من أصدقاءه ولكن سرعان ما تنقلب بينهم علاقة الصداقة وذلك بسبب العمل وحب الذات والمصالح الشخصية.

ويُجسد الفنان إسلام جمال شخصية مهندس ديكور، ويقع في حب الفنانة درة على الرغم من زواجها، وتمر الشخصية بالعديد من الأزمات والمشاكل خلال تصاعد الأحداث.

جدير بالذكر أن أحداث مسلسل "بلا دليل" تدور في إطار تشويقي غامض وهو مُصنف تحت الأعمال البوليسية أو أعمال الجريمة، حيث تحدث جريمة قتل في بداية الأحداث مما تنقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب لإكتشاف القاتل الحقيقي، بالإضافة إلى أن جميع شخصيات المسلسل مُركبة ومُعقدة.





مواعيد العرض

"بلا دليل" على الـCBC الثامنة مساء و١١ مساء على CBC Drama بدءا من ٢١ أكتوبر.

تم طرح إعلانات دعائية لمسلسل "بلا دليل" وقد سيطرت عليها طابع الغموض والإثارة، والمسلسل من النوعية البوليسية الإجتماعية وهو من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وباقة من النجوم.