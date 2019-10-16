التفاصيل الكاملة حول حريق كنيسة مار جرجس في المنصورة

حالة من الهلع والصراخ انتابت الجميع بشارع بورسعيد في المنصورة، بعد رؤية حريق شب داخل كنيسة مار جرجس، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، حتى استطاعت الحماية المدنية إخماده، مع استمرار معاينة النيابة لمعرفة سبب الحريق.





حريق كنيسة مار جرجس في المنصورة

البداية، حينما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل كنيسة مار جرجس بشارع بورسعيد.





وعلى الفور انتقل الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ وسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق في غرفة معروشة بالخشب في الدور الأخير، وتبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح.





وكان قد اندلع حريق داخل كنيسة مارجرجسبشارع بورسعيد في مدينة المنصورة أمام الجمعية الشرعية ونتج عن الحريق حالة ذعر بين قاطني المنطقة خاصة وأن الحريق نتج عنه دخان كثيف بالمنطقة دون معرفة السبب الرئيسي وراء الحريق.





السيطرة على الحريق

وبالفعل، تمكن ضباط الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب داخل كنيسة مار جرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة.





وتواجد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أمام كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة، مؤكدًا تمركز 7 سيارات إطفاء تحسبًا لوجود أي إصابات جراء الحريق.





إصابة 5 أشخاص

فيما أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إصابة خمسة أشخاص في حادث حريق كنيسة مار جرجس بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة.





وضمت قائمة المصابين كلا من رضا السيد محمد الحديدي 40 سنه، مقيم بشارع بورسعيد مصاب بجرح بالرأس 3 سم، وتم نقله إلى المستشفي الدولي،ابانوب بطرس عزت 26 سنه مقيم بمنطقة المجزر كدمه بالكتف الأيمن وتم نقله للمستشفي الدولى، كيرولس ملاك نظير 12 سنه صعوبة بالتنفس مقيم المجزر، نجاح جمعه عبدالعال 41 سنة مصاب باختناق من رجال الدفاع المدني، محمد عبد الحميد عثمان اختناق من رجال الدفاع المدني وتم نقلهم إلى المستشفي الدولي.





حريق كنيسة مار جرجس في حلوان

وسبقها بيومين، حريق بكنيسة مار جرجس في حلوان، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى، ومحاولة منع خطر امتداد الحريق لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.





وأمرت نيابة حلوان، بإشراف المستشار أحمد ربيع المحامى العام، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب في الكنيسة، وذلك لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الحادث لكشف وجود شبهة جنائية في الحادث.





وكان فريق من نيابة حلوان، بإشراف المستشار أحمد ربيع المحامى العام، انتقل لمعاينة حريق كنيسة مارى جرجس، وتبين من المعاينة أن النيران أتت على محتويات الكنيسة ولا توجد إصابات.





وكشفت المعاينة عن عدم وجود أشخاص داخل الكنيسة وقت وقوع الحريق، حيث كانت الكنيسة مغلقة.



