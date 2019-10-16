عاجل.. محافظ الدقهلية يصل موقع حريق كنيسة مارجرجس في المنصورة (صور)

كان قد أصيب 5 أشخاص في حريق كنيسة مارجرجس بمدينة المنصورة وتم تحويلهم جميعا لمستشفي المنصورة الدولى وتبين إصابة محمد عبدالحميد عثمان، اختناق فرد دفاع مدني، نجاح جمعة عبدالعال، 41 سنة

اختناق فرد دفاع مدني، رضا السيد محمد الحديدي 40 سنة ش بورسعيد، جرح بالرأس 3 سم.

كما أصيب أبانوب بطرس عزت 26 سنة بكدمة بالكتف الأيمن، كرولس ملاك نظير 12 سنة، صعوبة بالتنفس.

وانتقل سعد الفرماوى السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية؛ لمتابعة أعمال السيطرة على الحريق بكنيسة مارجرجس والذى نشب في الطابق الثاني.





وقال الفرماوي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن الطابق الثاني بالكنيسة عبارة عن مبنى خشبي يستخدم وقت الحاجة في المناسبات وجارِ لمعرفة السبب، مشيرًا إلى أن محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم، يجري جولة خارج المنصورة في مدينة السنبلاوين، وسيقطع جولته للعودة ومتابعة آثار الحريق.





وتواجد جميع القيادات التنفيذية والأمنية برئاسة مدير الأمن اللواء فاضل عمار وقوة من رجال الحماية المدنية والمباحث ومأمور قسم أول وقيادات غرب المنصورة.





وتم رصد آثار حريق الدور الثانى بكنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة والمقام من الخشب بالكامل ويستخدم فى المناسبات وقت الحاجة اليه ويرجح العاملين بالكنيسة ان سبب الحريق ماس كهربائى ولا يزال الفحص جارِ للتعرف والوصول إلى اسباب الحريق





وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لـ"الفجر"، إنه تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء تحسبا لوجود أي إصابات جراء الحريق.





كان اندلع حريق داخل كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة أمام الجمعية الشرعية، ونتج عن الحريق حالة ذعر بين قاطني المنطقة، خاصة وأن الحريق نتج عنه دخان كثيف بالمنطقة دون معرفة السبب الرئيسي وراء الحريق.





بدأت الواقعة بتلقي اللواء فاضل عمال مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مد\ير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ من قسم أول المنصورة يفيد باندلاع حريق في كنيسة مارى جرجس بشارع بورسعيد امام الجمعية الشرعية بمدينة المنصورة، وتم ابلاغ جميع الجهات المعنية





وهرعت سيارات الإطفاء وقوة من قسم أول المنصورة بقيادة العميد حسام الجداوى مأمور القسم وقوة مرافقة له في محاولات للسيطرة على الحريق قبل تفاقمه وانتقاله للمنازل المجاورة وجارِ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات للوصول الى سبب نشوب الحريق من خلال خبراء الأدلة الجنائية.

وصل محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم موقع حريق كنيسة مارجرجس بمدينة المنصورة لتفقها ومتابعة رفع آثار الحريق الذى نشب بها اليوم وسيطر عليها رجال الحماية المدنية