مساعد وزير الشباب يسلم ميداليات للمنتخب العربي لذوي الإعاقة لعبور المانش بالغردقة (صور)



من جهته، قال السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الاوسط مدرب المنتخب، ان التدريب الاول للمنتخب انتهى اليوم بعد تدريبات استمرت ل4 ايام متواصلة على السباحة فى المياه المفتوحة بشاطى فيو بالغردقة بمعاونة السباحة الاولمبية شيروت حافظ مدربة السباحة.



واضاف في تصريح صحفى اليوم، أن الغردقة سوف تستضيف معسكر تدريب السباحين فى تدريبات السباحة الطويلة خلال العام الجارى والمقبل لتصبح الغردقة بديلا لجنوب افريقيا فى تدريب السباحين.



وقام مساعد الوزير بتسليم الميداليات للسباحين محمد الحسينى وشريف فتحى من مصر، وحسام المحنشى وفيصل القصيبى من السعودية وفرانك، انجيلا، تينا، من المانيا، كما سلم شلبى درع تكريم لمساعد الوزير كما قام رئيس وفد السعودية باهداء درع المؤسسة لمساعد الوزير.



وقال الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة إن الوزارة توالى اهتماما كبيرا بجميع الانشطة الرياضية التى تقام بمدينة الغردقة وانها تمثل عاصمة السياحة الرياضية وان هذة الاحداث تساهم بشكل كبير فى تنشيط السياحة الرياضية فى مصر.



وأوضح الحداد خلال تسليم الجوائز، ان الدولة تولى اهتماما بذوى الاحتياجات الخاصة وتقدم لكهم جميع اشكال الدعم، متمنيا للسباحين نجاحهم فى محاولة عبور المانش فى اول تتابع عربى.



وقدم الدكتور نعيم المهدى رئيس الوفد السعودى الشكر لوزير الشباب والرياضة واهتمامه بالحدث ودعمه للمنتخب والدور الكبير الذى قام به السباح خالد شلبى فى تدريب المنتخب مؤكدا ان التدريب حقق الاهداف ووصل بالسباحين السعودين الى مستوى جيد وتطور جيد في الآداء.

اختتمت اليوم فعاليات التدريب الاول للمنتخب العربي الألماني لذوي الإعاقة لعبور بحر المانش يوليو 2020 الذى استضافته مدينة الغردقة بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتور احمد جمعة معاون الوزير ومسؤلى مديرية الشباب والرياضة بالبحر الاحمر.