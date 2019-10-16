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ماذا قال ميسي في حقل تسليمه جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:35 م
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ماذا قال ميسي في حقل تسليمه جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة
ميسي
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علي نبوي
 
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تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة في مؤتمر تسليمه جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه.

وقال ميسي في كلمته خلال الحفل :"نريد دائماً الفوز بدوري الأبطال ولكننا ندرك أيضًا أن الدوري شيء مهم ونحن أيضاً لا ننسى الكأس ونريد الفوز بكل شيء".

وأضاف :"دوري أبطال أوروبا شيء خاص جداً, كل موسم نريد تحقيقه لقبه . . لكن الليجا هو أكثر أهمية بالنسبة لنا".

وتابع :"نريد الفوز بكل شيء، ونسعى لتحقيق ذلك مع الفريق، وبجهد الجميع داخل الفريق.

وزاد :"أاشكر عائلتي والإداريين والفنيين والزملاء، شكرا للويس سواريز وألبا اللذان هما هنا معي، ولهما دور أساسي في هذا الفوز بالحذاء الذهبي".

وواصل :" على الرغم من أن هذه الجائزة فردية، ولكن هي اعتراف وتقدير لكل زملائي في الفريق، أراكم في المرة القادم".
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