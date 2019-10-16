ماذا قال ميسي في حقل تسليمه جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة

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تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة في مؤتمر تسليمه جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه.



وقال ميسي في كلمته خلال الحفل :"نريد دائماً الفوز بدوري الأبطال ولكننا ندرك أيضًا أن الدوري شيء مهم ونحن أيضاً لا ننسى الكأس ونريد الفوز بكل شيء".



وأضاف :"دوري أبطال أوروبا شيء خاص جداً, كل موسم نريد تحقيقه لقبه . . لكن الليجا هو أكثر أهمية بالنسبة لنا".



وتابع :"نريد الفوز بكل شيء، ونسعى لتحقيق ذلك مع الفريق، وبجهد الجميع داخل الفريق.



وزاد :"أاشكر عائلتي والإداريين والفنيين والزملاء، شكرا للويس سواريز وألبا اللذان هما هنا معي، ولهما دور أساسي في هذا الفوز بالحذاء الذهبي".



وواصل :" على الرغم من أن هذه الجائزة فردية، ولكن هي اعتراف وتقدير لكل زملائي في الفريق، أراكم في المرة القادم".

