نائب محافظ الإسماعيلية يشهد طابور عرض احتفالات العيد القومي (صور)

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شهد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد عزازى العسال نائبا عن قائد الجيش الثانى الميدانى والنائب أحمد بدران البعلى أعضاء البرلمان عن المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف المديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.



وتم تنظيم مراسم طابور العرض والموكب، بالتعاون والتنسيق التام مع مديرية الشباب والرياضة وقطاع الثقافة والقوات المسلحة والشرطة والذى ضم مجموعة كبيرة من العربات والمركبات التى تحمل نماذج وماكيتات للمشروعات والانجازات التى تحققت بمرالكز ومدن المحافظة خلال تلك الفترة.



كما شارك فى طابور العرض جمع كبير من طلائع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والكشافة والجوالة وطلاب المدارس وفرقة الموسيقى العسكرية والفرق الفنية والاستعراضية التابعة لقطاعات الشباب والرياضة والثقافة وفرق السمسمية والآلات الشعبية والتربية والتعليم ومكتبة مصر العامة والتضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى.

