عاجل.. تجدد الخلاف بين ماني وصلاح

فجرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن سلطت الضوء على الأزمة التي نشبت بين السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي وزميله في الفريق الدولي المصري محمد صلاح والتي بدأت بينهما في مباراة بيرنلي في أغسطس الماضي .









وقالت الصحيفة أن السنغالي والمصري لا يساعدان بعضهما البعض خلال مباريات الموسم الجاري وفي التدريبات ايضاً وفقاً لبعض الأرقام التي قامت بإصدارها واحدة من القنوات المهتمة بالإحصائيات بعد نهاية ثمانية جولات من بطولة الدوري الانجليزي على الرغم من الإنتصارات التي يحققها الفريق لكن الأزمة التي إفتعلها ماني مازال صداها موجود .









وأشارت الصحيفة إلا أن العلاقة بين الثنائي باتت مقلقة للغاية حيث لم يخلق صلاح لماني أي فرصة في المقابل خلق أبن أسود التيرانجا للفرعون المصري أربعة فرص سانحة للتسجيل لكن هداف البريميرليج الموسميين الماضيين لم ينجح في تحويل أي منهما إلى أهداف .









وسلطت الصحيفة الضوء أيضاً على أرقام الثنائي خلال الموسم الماضي والتي أكدت خلالها أن ماني مرر لصلاح 20 تمريرة حاسمة سجل منهم هدف واحد فيما مرر الفرعون لماني سبعة عشر تمريرة سجل منهم الأخير ثلاثة أهداف في شباك المنافسين وساعد بهم فريقه في حسم الكثير من المباريات الشائكة .









ويعتبر موسم 2017 – 2018 أكثر المواسم التي شهدت تألق الثنائي سوياً بعد أن مرر ماني لصلاح 20 تمريرة منهم 6 فرص سانحة للتسجيل فيما صنع صلاح للسنغالي تمريرة واحدة سانحة للتسجيل من أصل ثمانية .









يذكر أن ماني يتصدر ترتيب هدافي ليفربول الموسم الجاري برصيد خمسة أهداف ويليه الدولي المصري محمد صلاح برصيد أربعة أهداف .



