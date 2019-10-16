ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. تجدد الخلاف بين ماني وصلاح

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:51 م
Advertisements
عاجل.. تجدد الخلاف بين ماني وصلاح
صلاح وماني
Advertisements
طباعة
محمد أيمن
 
Advertisements
فجرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن سلطت الضوء على الأزمة التي نشبت بين السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي وزميله في الفريق الدولي المصري محمد صلاح والتي بدأت بينهما في مباراة بيرنلي في أغسطس الماضي .


وقالت الصحيفة أن السنغالي والمصري لا يساعدان بعضهما البعض خلال مباريات الموسم الجاري وفي التدريبات ايضاً وفقاً لبعض الأرقام التي قامت بإصدارها واحدة من القنوات المهتمة بالإحصائيات بعد نهاية ثمانية جولات من بطولة الدوري الانجليزي على الرغم من الإنتصارات التي يحققها الفريق لكن الأزمة التي إفتعلها ماني مازال صداها موجود .


وأشارت الصحيفة إلا أن العلاقة بين الثنائي باتت مقلقة للغاية حيث لم يخلق صلاح لماني أي فرصة في المقابل خلق أبن أسود التيرانجا للفرعون المصري أربعة فرص سانحة للتسجيل لكن هداف البريميرليج الموسميين الماضيين لم ينجح في تحويل أي منهما إلى أهداف .


وسلطت الصحيفة الضوء أيضاً على أرقام الثنائي خلال الموسم الماضي والتي أكدت خلالها أن ماني مرر لصلاح 20 تمريرة حاسمة سجل منهم هدف واحد فيما مرر الفرعون لماني سبعة عشر تمريرة سجل منهم الأخير ثلاثة أهداف في شباك المنافسين وساعد بهم فريقه في حسم الكثير من المباريات الشائكة .


ويعتبر موسم 2017 – 2018 أكثر المواسم التي شهدت تألق الثنائي سوياً بعد أن مرر ماني لصلاح 20 تمريرة منهم 6 فرص سانحة للتسجيل فيما صنع صلاح للسنغالي تمريرة واحدة سانحة للتسجيل من أصل ثمانية .


يذكر أن ماني يتصدر ترتيب هدافي ليفربول الموسم الجاري برصيد خمسة أهداف ويليه الدولي المصري محمد صلاح برصيد أربعة أهداف .

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
5
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status