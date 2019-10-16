رد فعل غير متوقع تجاه لاعبة كرة قدم محجبة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مباراة كرة القدم الأردنية للسيدات التي جمعت بين فريق النصر وفريق شباب الأردن، حيث تعرضت لاعبة لانزلاق الحجاب فجأة خلال المباراة ليكون رد فعل الفتيات في الفريق المنافس غير متوقع.





وقد التف حولها بعض الفتيات من الفريق المنافس لتغطية الكاميرات لكي تتمكن اللاعبة من تعديل الحجاب مرة أخرى في ظل حالة من التصفيق الحاد لسلوك هؤلاء الفتيات.





ولاقى هذا التصرّف إشادة كبيرة من الجمهور كتحية منهم لتصرف الفتيات، وقد تم تداول الفيديو بشكل واسع على السوشيال ميديا مع تعليقات إيجابية عن الروح الرياضية لدى فتيات الفرق المتنافسة خاصة وأن ما حدث هو أكبر دليل على أن ممارسة كرة القدم تزيل الفوارق الإجتماعية والثقافية بين الجميع.





