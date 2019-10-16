ضبط بقال بحوزته 804 كيلو زيت طعام مجهول المصدر بحلوان



وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

تمكن ضباط مباحث إدارة التموين من ضبط المدعو "م.ا.م.ا"، 42 سنة، مسئول عن محل بقالة بدائرة قسم شرطة حلوان، لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية ( زيت طعام ) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على المضبوطات التالية: 804 كيلو زيت طعام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.وبمواجهته اعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.