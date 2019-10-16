على غرار الفاشينيستات.. طرق تنسيق التنانير الجلد

أزياء الجلد تسيطر على الموضة هذا الخريف، وظهرت مدونات الموضة عبر انستجرام بالتنورة الجلد، و عادت التنورة بتصميمات مختلفة وأكثر عملية عن تلك القطعة القصيرة المعتاد عليها، ومون هنا ننشر لك صور التنورة الجلد الأكثر انتشارا بين الفاشونيستات هذا العام