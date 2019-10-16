على غرار الفاشينيستات.. طرق تنسيق التنانير الجلد
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:46 م
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أزياء الجلد تسيطر على الموضة هذا الخريف، وظهرت مدونات الموضة عبر انستجرام بالتنورة الجلد، وعادت التنورة بتصميمات مختلفة وأكثر عملية عن تلك القطعة القصيرة المعتاد عليها، ومون هنا ننشر لك صور التنورة الجلد الأكثر انتشارا بين الفاشونيستات هذا العام
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