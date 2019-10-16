الكلاسيكو مهدد بالنقل خارج برشلونة.. وريال مدريد يرفض

طلب الاتحاد الإسباني من نادي ريال مدريد استضافة مباراة الكلاسيكو المقبلة في ملعب سانتياجو برنابيو بدلًا من كامب نو معقل برشلونة بسبب الأحداث السياسية والغضب بسبب الأحكام القضائية بسجن عدد من القادة السياسيين في إقليم كتالونيا.





وارتفعت حدة الاحتجاجات في مدينة برشلونة وإقليم كتالونياوالتي أدت للقبض على 51 متظاهراً، وإصابة 125 شخصاً بجروح.





وذكرت صحيفة "آس" أن الاتحاد الإسباني يحاول عكس مكان المواجهة ليلعب الذهاب في مدريد بدلاً من كتالونيا لكن نادي ريال مدريد يرفض ذلك ويتمسك بإقامة الكلاسيكو في موعده وعلى ملعب كامب نو.

وتحدد للقاء برشلونة وريال مدريد ملعب كامب نو في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.