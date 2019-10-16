بلاغ يتهم هشام عبدالله بتلقي تمويلات من المخابرات التركية للتحريض ضد الدولة المصرية



ونص محمود في بلاغه المقدم للنائب العام، أن الهارب هشام عبدالله الذي يعمل كمذيع في قناة الشرق الإخوانية الداعمة للإرهاب والتي تبث من تركيا يرتكب يوميا جرائم في حق مصر من خلال التحريض على نشر الفوضى ونشر الأكاذيب عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر والتطاول على رئيس الجمهورية وقيادات الدولة تنفيذا للتكليفات التي يتلقاها من المخابرات التركية والتي يتلقى منها تمويلات مالية مشبوهه بصفة دورية ومنتظمة للإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد أمنها القومي.





وأضاف أن الممثل الهارب ينشر من خلال قناة الشرق الإخوانية فيديوهات مفبركة وأخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية ويحرض على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية ويتطاول على مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية والهيئة القضائية، وأنه يعد أداة منفذة للمخابرات التركية والتنظيم الدولي الإخواني الإرهابي لنشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، مشيرا إلى أن العميل الهارب هشام عبدالله وصل لأدنى درجات الانحطاط والخيانة مقابل الأموال المشبوهة التي يتلقاها من جهات خارجية معادية للدولة المصرية.



وتابع محمود، أن الهارب هشام عبدالله يتلقى تكليفات وتعليمات من مستشار الرئيس التركي أردوغان وهو المدعو ياسين أقطاي للتحريض ضد مصر ومؤسساتها وقياداتها.



وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد الهارب هشام عبدالله لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم الهارب هشام عبدالله على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 9554 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب هشام عبدالله بالتحريض ضد مصر ومؤسساتها والتطاول على قيادات الدولة وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وتلقي تمويلات مالية مشبوهة من جهات أجنبية معادية للإضرار بالمصالح العليا للبلاد.