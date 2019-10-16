بعد ظهور نتيجة "الالتهاب السحائي".. والدة الطالبة كارما: "حسبي الله ونعم الوكيل"

قالت والدة الطالبة "كارما"، التى توفيت بمدرسة صقر بالإسكندرية، إن "نتيجة التحاليل المفروض كانت تطلع بعد 5 أيام إزاى تم الإعلان إن النتيجة نيجتيف.. حسبي الله ونعم الوكيل".





وكانت قد ترددت أنباء أن الوفاة نتيجة التهاب سحائي أصاب الطفلة، بينما نفت وزارة الصحة ذلك، مؤكدة أنه هبوط فى الدورة الدموية.





وطلب أولياء الأمور من المسئولين إصدار بيانات رسمية دقيقة لتوضيح الأمر، بالإضافة إلى عمل تعقيم كامل لجميع مدارس الإسكندرية.





من جانبها أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ محافظة الإسكندرية، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام عن إصابة تلميذتين بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية بمرض الالتهاب السحائى الوبائي.





وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أنه فور ورود بلاغ يفيد بإصابة تلميذتين بمرض الالتهاب السحائى بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية، على الخط الساخن (105) الخاص بغرفة الطوارئ الوقائية بالوزارة، أول أمس الإثنين؛ وجهت بتشكيل فريق من قطاع الطب الوقائى لتقصى الواقعة والوقوف على حقيقة الأمر، حيث توجه الفريق بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية إلى المستشفيين اللذين بهما الحالتان، وتبين أن الحالتين مصابتان بنزلة معوية وحالتهما مستقرة.





ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية المتوطنة، إلى أن حالة وفاة طفلة عمرها 6 سنوات بالمستشفى الجامعى بالشاطبى بعد أن تم احتجازها أول أمس الإثنين، كانت نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية أدى إلى توقف القلب والرئيتين، موضحًا إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لجميع الحالات الثلاث وجاءت النتائج سلبية للالتهاب السحائى.