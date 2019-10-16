شاهد.. كيف استقبلت الكويت أميرها بعد عودته من رحلة علاجية بأمريكا؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ترصد لحظة عودة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء إلى الكويت قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رحلة علاجية أجرى خلالها عدداً من الفحوصات الطبية اللازمة.

وأظهرت مقاطع الفيديو، استقبال 4 مقاتلات عسكرية كويتية للطائرة التي تقل الشيخ صباح بعد دخولها المجال الجوي الكويتي، إلى هبوطها على أرض المطار.





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كما أظهرت صور استقبالات حاشدة لأمير الكويت بالمطار، حيث كان في مقدمة المستقبلين ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعدد من المسؤولين بالدولة، والقادة العسكريين.





أمير الكويت يعود إلى البلاد

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأن أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عاد إلى بلاده، اليوم الأربعاء، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال الفحوص الطبية.

وقالت الوكالة إن "أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عاد لأرض الوطن قادما من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تم استكمال الفحوص الطبية التي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح".

استقبال الأمير

وكان في استقبال الأمير على أرض المطار، ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح (16 يونيو 1929 -) أمير دولة الكويت الخامس عشر، والخامس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة. هو الابن الرابع لأحمد الجابر الصباح من منيرة العثمان السعيد العيّار.

تلقى تعليمه في المدرسة المباركية. هو أوّل وزير إعلام، وثاني وزير خارجية في تاريخ الكويت. ترأس وزارة الشؤون الخارجية للكويت طيلة أربعة عقود من الزمن، ويعود له الفضل خلالها في توجيه السياسة الخارجية للدولة والتعامل مع الغزو العراقي للكويت في عام 1990. تولى مسند إمارة دولة الكويت في 29 يناير 2006 خلفًا لسعد العبد الله السالم الصباح الذي تنازل عن الحكم بسبب أحواله الصحية، وبعد أن انتقلت السلطات الأميرية إليهِ بصفته رئيس مجلس الوزراء، قام مجلس الوزراء في 24 يناير 2006، بتزكيته أميرًا للبلاد، وقد بايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع في جلسة خاصة انعقدت في 29 يناير 2006. وهو الأمير الثالث الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.



