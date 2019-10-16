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بمكونات بسيطة.. طريقة تحضير سلطة الأفوكادو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:36 م
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بمكونات بسيطة.. طريقة تحضير سلطة الأفوكادو
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مقادير سلطة الأفوكادو
- الأفوكادو : 2 حبة (مقشر ومقطع شرائح)
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم)
- البندورة الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف)
- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)
- عصير الليمون : نصف حبة
- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة تحضير سلطة الأفوكادو
1. اخلطي الأفوكادو والبصل والبندورة والكزبرة والفلفل الأخضر وقلبي.

2. أضيفي عصير الليمون و الملح وحركي وقدميها. 
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