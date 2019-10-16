بمكونات بسيطة.. طريقة تحضير سلطة الأفوكادو
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:36 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
مقادير سلطة الأفوكادو
- الأفوكادو : 2 حبة (مقشر ومقطع شرائح)
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم)
- البندورة الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف)
- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)
- عصير الليمون : نصف حبة
- ملح : ملعقة صغيرة
طريقة تحضير سلطة الأفوكادو
1. اخلطي الأفوكادو والبصل والبندورة والكزبرة والفلفل الأخضر وقلبي.
2. أضيفي عصير الليمون و الملح وحركي وقدميها.
Advertisements
- طريقة تحضير سلطة الأفوكادو بالكزبرة الخضراء
- طريقة عمل سلطة الدجاج بالجبن
- لـ"الرجيم".. سلطة الدجاج بالجبن
- أسهل طريقة لعمل السلطة.. جربيها
- من المطبخ المكسيكي.. نقدم لكي سلطة رائعة
- مكونات سلطة الأفوكادو
- طريقة عمل سلطة الخيار بالأفوكادو
- طريقة تحضير سلطة الخيار والأفوكادو
- سلطة الأفوكادو بالدجاج.. طريقة التحضير
المزيد عن: مكونات سلطة الافوكادو مطبخ كتشينو طريقة تحضير الارز والسبانخ طريقة التحضير سلطة الافوكادو الطبختعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر