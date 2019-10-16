فطيرة الجبن.. حضريها على الطريقة اليونانية

المقادير

- عجينة الرقائق : عبوة (مفرزة)

- جبنة الفيتا : 500 غراماً

- البقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- حليب : تلت كوب

- البيض : 2 حبة

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان

- الزيت : ملعقتان كبيرتان





طريقة تحضير فطيرة الجبن اليونانية

1. يحمى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية خبز دائرية مرتفعة الحواف.





2. تذوب الزبدة مع الزيت في قدر ثم تدهن بها الصينية بطبقة خفيفة.





3. تترك العجينة قبل استخدامها نصف ساعة تقريبا خارج الفريزر.





4. تخلط الجبنة وزيت الزيتون والبقدونس والملح والفلفل وتوضع جانبا. ثم تؤخذ 4 قطع من العجينة وتوضع في الصينية وتدهن بمزيج الزبدة والزيت ثم تؤخذ أربع قطع أخرى وتوضع فوق الأخرى وتدهن بالزبدة ثم تحشى بخليط الجبن.





5. توضع 4 قطع من العجينة وتدهن بخليط الزبدة ثم تكرر العملية مرة أخرى مع 4 قطع من العجينة ثم تزال الحواف الفائضة من العجينة. وتقطع الى قطع مربعة بحيث لا تصل السكينة الى قعر الصينية.





6. تخفق البيضتان مع الحليب مع رشة ملح وفلفل خفيفة ثم تصب فوق الفطيرة وتدخل الفرن وتترك 20 دقيقة حتى يجف البيض ويصبح لونها ذهبيا وتقدم ساخنة.