تأجيل محاكمة كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري إلى 23 أكتوبر للنطق بالحكم



كان المستشار عبد العزيز سامي رئيس نيابة سيدي جابر، قرر حبس كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري واثنين آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بـ إحراز أسلحة بيضاء ونارية وترويع للمواطنين والبلطجة، وتم التحفظ علي المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر، يفيد ورود بلاغ من المواطنين بقيام 3 أشخاص بترويع المواطنين باستخدام أسلحة بيضاء ونارية والبلطجة، بدائرة القسم.



وانتقل ضباط مباحث القسم وتبين قيام كل من المتهمين عادل شكل كبير وشهرته الزعامة مشجعي نادي الاتحاد السكندري، ومروان البوك، بالرقص بالأسلحة البيضاء والنارية بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة القبلية، احتفالا بوصول جهاز المتهم "أحمد سواده" استعدادًا لزفافه وتصوير مقطع فيديو وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وتم عمل كمين ومداهمة المتهمين والقي القبض عليهم وضبط السلاح المستخدم، وبمواجهتهم قرروا بارتكابهم الواقعة كنوع من الفرحة والبهجة كعادة المناطق الشعبية، مؤكدين أنهم لم يقوموا بإحداث أي ضرر للمواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

قررت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، تاجيل محاكمة المتهم عادل شكل، الشهير بـ"الزعامة" كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، بعد إلقاء القبض عليه واثنين اخرين الي جلسة 23 اكتوبر الجاري للنطق بالحكم، وذلك بعد اتهامهم باستعراض القوة والبلطجة وحيازة سلاح أبيض وناري وترويع المواطنين.