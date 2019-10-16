عاجل.. السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس في المنصورة



وتبين نشوب الحريق في قاعة بالدور الثاني بالكنيسة، وتم السيطرة عليه وإخماده بشكل فوري.







وبدأت الواقعة بتلقي اللواء فاضل عمال مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ من قسم أول المنصورة يفيد باندلاع حريق في كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد أمام الجمعية الشرعية بمدينة المنصورة، وتم إبلاغ جميع الجهات المعنية.

نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد في المنصورة منذ قليل، حيث تم إخماد الحريق بأقل الخسائر.