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عاجل.. السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس في المنصورة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:32 م
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عاجل.. السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس في المنصورة
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هدير حمزة
 
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نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد في المنصورة منذ قليل، حيث تم إخماد الحريق بأقل الخسائر.

وتبين نشوب الحريق في قاعة بالدور الثاني بالكنيسة، وتم السيطرة عليه وإخماده بشكل فوري.

وبدأت الواقعة بتلقي اللواء فاضل عمال مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ من قسم أول المنصورة يفيد باندلاع حريق في كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد أمام الجمعية الشرعية بمدينة المنصورة، وتم إبلاغ جميع الجهات المعنية.
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المزيد عن: كنيسه مارجرجس حوادث الفجر المنصورة الدقهلية اخبار الحوادث
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