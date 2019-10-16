مبعوث الامم المتحدة يلتقي وزير الخارجية السوري في دمشق
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:26 م
Advertisements
نها محمد
Advertisements
Advertisements
أجرى المبعوث الخاص للامم المتحدة لسوريا جير
بيدرسن محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق اليوم الاربعاء،
حسبما أعلنت روسيا اليوم.
قال دبلوماسيون إنه من المتوقع أن يثير
بيدرسن التوغل التركي الذي استمر أسبوعًا في شمال شرق سوريا.
تم التخطيط لرحلته لمناقشة الاستعدادات
للاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية، المقرر عقده في جنيف في 30 أكتوبر.
Advertisements
- دي ميستورا يصل إلى دمشق للقاء مسؤولين حكوميين
- الأمم المتحدة قد تتخلى عن جهودها لتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسورية
- المبعوث الأممي الجديد يلتقي المعارضة السورية
- المبعوث الأممى يلتقي المعلم في دمشق ويؤكد على سيادة سوريا
- لافروف وبيدرسن يوافقان على إطلاق اللجنة الدستورية السورية
- وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إلى دمشق
- مبعوث الأمم المتحدة يناقش تشكيل اللجنة الدستورية في دمشق
- مبعوث الأمم المتحدة يختتم محادثات دمشق حول اللجنة الدستورية
- وزير الخارجية: لا يجب فرض مواعيد نهائية على اللجنة الدستورية السورية
- دمشق: الأبواب مفتوحة للعودة الآمنة للاجئين
المزيد عن: التوغل التركيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر