مبعوث الامم المتحدة يلتقي وزير الخارجية السوري في دمشق

أجرى المبعوث الخاص للامم المتحدة لسوريا جير بيدرسن محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق اليوم الاربعاء، حسبما أعلنت روسيا اليوم.

قال دبلوماسيون إنه من المتوقع أن يثير بيدرسن التوغل التركي الذي استمر أسبوعًا في شمال شرق سوريا.

تم التخطيط لرحلته لمناقشة الاستعدادات للاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية، المقرر عقده في جنيف في 30 أكتوبر.