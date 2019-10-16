محافظ الأقصر يتابع إنهاء الهبوط الأرضي بشارع التلفزيون (صور)

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أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية، لتفقد أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحي بمنطقة الهبوط بامتداد شارع التلفزيون بمدينة الأقصر.



وشهد امتداد شارع التليفزيون بوسط الأقصر، في النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي، ناتج عن كسر مفاجئ بخط انحدار صرف صحى قطر 700 مم، وذلك نتيجة هبوط بالتربة المحيطة بالخط.



رافق محافظ الأقصر خلال جولته لواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، حيث تم تفقد منطقة العمل ووجه الشكر للعمال والفنيين والمهندسين بالموقع على المجهود ومتابعة العمل فترات الليل لضمان سرعة انتهاء الأعمال في وقت قصير.



يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت عن إجراء أعمال الإصلاح والتعديلات اللازمة للخطوط بموقع الهبوط، بتكلفة قدرها 4 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن موعد الانتهاء من ذلك سيصل إلى شهرين.

