مشتريات "المصريين" و"العرب " تقاوم مبيعات "الأجانب" وتصعد بالبورصة 0.94% في منتصف الجلسة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بشكل جماعي خلال منتصف جلسة اليوم الأربعاء ، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب والتي حققت في تلك اللحظات نحو 16.9 مليون جنيه و15.7 مليون جنيه فيما إتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع، و بالرغم من استمرار المستثمرين الأجانب على أدائهم البيعى إلا ان ميل المؤسسات المحلية و العربية نحو الشراء على معظم القياديات قد عاد بمعظم الأسهم للمربع الاخضر، بعد وصول الأسعار لمناطق جاذبة مع نمو نسبي بقيم التداولات والتي سجلت نحو 114 سهم حتى الان .





مؤشرات البورصة المصرية





قفز المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.94% محققاً 14,193.65 نقطة ، وصعد مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 1.2% محققاً 530.65 نقطة وتابعه في الصعود مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 0.98% محققاً مستوي 1,404.17 نقطة .









أسعار أسهم البورصة المصرية الأكثر إرتفاعاً





تصدر سهم، " الاسكندرية للغزل والنسيج " قائمة الأسهم بالبورصة المصرية الأكثر ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، بنسبة 7.4% محققاً 1.6 جنيه ، تلاه سهم " المصرية لتطوير صناعة البناء "بنسبة 6.6% بسعر 7.8 جنيه، ثم " الاهلي للتنمية والاستثمار " بنسبة 6.2% محققاً 5.9 جنيه.

وجاء سهم " ا لحديثة للمواد العازلة-مودرن " بنسبة 5.5% محققاً 1.4 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " مدينة نصر للاسكان والتعمير " بنسبة 5.5% مغلقاً 4.7 جنيه.



اسعار الاسهم البورصة المصرية الأكثر تراجعا اليوم الأربعاء 15-10-2019

تصدر سهم، " حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج " أسهم البورصة المصرية الأكثر تراجعاً وهبط بنسبة تصل الي 66% محققاً 0.001 جنيه ، تلاه سهم " السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "بنسبة 3% بسعر 28.7 جنيه، ثم " العقارية للبنوك الوطنية للتنمية " بنسبة 2.1% محققاً 4.6جنيه.

وجاء سهم " العبوات الطبية " بنسبة 1.5% محققاً 0.817 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " عبور لاند للصناعات الغذائية " بنسبة 0.98% بسعر 5 جنيه.







