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مشتريات "المصريين" و"العرب " تقاوم مبيعات "الأجانب" وتصعد بالبورصة 0.94% في منتصف الجلسة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:01 م
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مشتريات المصريين والعرب تقاوم مبيعات الأجانب وتصعد بالبورصة 0.94% في منتصف الجلسة
البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بشكل جماعي خلال منتصف جلسة اليوم الأربعاء ، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب والتي حققت في تلك اللحظات نحو 16.9 مليون جنيه و15.7 مليون جنيه فيما إتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع، و بالرغم من استمرار المستثمرين الأجانب على أدائهم البيعى إلا ان ميل المؤسسات المحلية و العربية نحو الشراء على معظم القياديات قد عاد بمعظم الأسهم للمربع الاخضر،  بعد وصول الأسعار لمناطق جاذبة مع نمو نسبي بقيم التداولات والتي سجلت نحو 114 سهم حتى الان .

مؤشرات البورصة المصرية 

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.94% محققاً 14,193.65 نقطة ، وصعد مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 1.2% محققاً 530.65 نقطة وتابعه في الصعود مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 0.98% محققاً مستوي 1,404.17 نقطة .


أسعار أسهم البورصة المصرية الأكثر إرتفاعاً 

تصدر سهم، " الاسكندرية للغزل والنسيج " قائمة الأسهم بالبورصة المصرية  الأكثر ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء ،  بنسبة 7.4% محققاً 1.6 جنيه ، تلاه سهم " المصرية لتطوير صناعة البناء "بنسبة 6.6% بسعر  7.8 جنيه، ثم " الاهلي للتنمية والاستثمار " بنسبة 6.2% محققاً 5.9  جنيه.

وجاء سهم " ا لحديثة للمواد العازلة-مودرن  " بنسبة 5.5% محققاً 1.4 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " مدينة نصر للاسكان والتعمير " بنسبة 5.5% مغلقاً 4.7 جنيه.


اسعار الاسهم البورصة المصرية الأكثر تراجعا اليوم الأربعاء  15-10-2019 

 تصدر سهم، " حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج " أسهم البورصة المصرية الأكثر تراجعاً  وهبط بنسبة تصل الي 66% محققاً 0.001 جنيه ، تلاه سهم " السعودية المصرية للاستثمار والتمويل "بنسبة 3% بسعر 28.7 جنيه، ثم " العقارية للبنوك الوطنية للتنمية " بنسبة 2.1% محققاً 4.6جنيه.

وجاء سهم " العبوات الطبية " بنسبة 1.5% محققاً 0.817 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " عبور لاند للصناعات الغذائية " بنسبة 0.98% بسعر  5 جنيه.


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