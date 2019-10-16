مواعيد مباريات الجولة القادمة في الدوري الإسباني.. انتظروا الكلاسيكو

تنطلق يوم الجمعة القادم 18 أكتوبر منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب الغياب لعدة أيام بسبب فترة التوقف الدولي الحالية.





مواعيد مباريات الجولة القادمة من الدوري الإسباني





ويستعرض موقع "الفجر" مواعيد مباريات الدوري الإسباني المقبلة كالآتي:





غرناطة × أوساسونا





وتلعب هذه المباراة يوم الجمعة القادمة 18 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





برشلونة × إيبار





وتقام المباراة يوم السبت القادم 19 أكتوبر في تمام الساعة الواحده ظهرا بتوقيت القاهرة.





أتلتيكو مدريد × فالنسيا





كما تلعب هذه المباراة يوم السبت القادم 19 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.





خيتافي × ليجانيس





وتلعب هذه المباراة أيضا يوم السبت القادم 19 أكتوبر في تمام الساعة السادسة والنصف عصرا بتوقيت مصر.





ريال مدريد × مايوركا





فيما ستقام هذه المباراة يوم السبت القادم 19 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر.





ألافيس × سيلتا فيجو





بينما ستلعب هذه المباراة يوم الأحد القادم 20 أكتوبر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.





ريال سوسييداد × ريال بيتيس





كما ستلعب هذه المباراة أيضا يوم الأحد القادم 20 أكتوبر في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر.





إسبانيول × فياريال





وتلعب أيضا يوم الأحد القادم 20 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.





أتلتيك بلباو × ريال بلد الوليد





وستلعب هذه المباراة يوم الأحد 20 أكتوبر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





إشبيلية × ليفانتي





وتختتم منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني بهذه المباراة يوم الأحد 20 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





متصدر الدوري الإسباني





ويتصدر نادي ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز حتى الآن برصيد 18 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.







