ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قاهر الفئة المتوسطة.. كل ما تود معرفته عن مواصفات مميزات و سعر هاتف شاومي نوت 8 برو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:47 ص
Advertisements
قاهر الفئة المتوسطة.. كل ما تود معرفته عن مواصفات مميزات و سعر هاتف شاومي نوت 8 برو
شاومي نوت 8 برو
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
كشفت شركة شاومي عن هاتفها الجديد (ريدمي نوت 8 برو)  Redmi note 8 Pro، بجانب هاتف Redmi    شاومي 8، وهاتف Redmi 8A، معلنة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالهاتف الجديد والمواصفات التي جاء بها، وننشر لكم مواصفات هاتف (شاومي ريدمي نوت 8 برو)  Redmi note 8 Pro، قاهر الفئة المتوسطة، بعدما تصدر سيرش جوجل اليوم الأربعاء 16 من أكتوبر لعام 2019.

وأطلقت شركة شاومي، حوالي 4 هواتف جديدة في الأسواق المصرية، بمواصفات عالية وأسعار تنافس هواتف الفئة المتوسطة.

قاهر الفئة المتوسطة.. كل ما تود معرفته عن مواصفات مميزات و سعر هاتف شاومي نوت 8 برو

أطلقت شاومي هاتفها الجديد شاومي نوت 8 برو بكاميرا 64 ميجابكسل، مع 3 عدسات أخرى.

الكاميرا الأولى: تمتاز الكاميرا الأساسية بجودة فائقة وتلتقط صورًا مذهلة تُمكنك من طباعة الصور التي يصل طولها إلى 3.26 مترًا. 

الكاميرا الثانية: تمتاز بدقة 8 ميجابكسل بزاوية شديدة الاتساع ultra-wide angle ومجال رؤية يبلغ 120 درجة. 

الكاميرا الثالثة: كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل للتصوير عن قرب.

الكاميرا الرابعة: بها مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

والكاميرا الأمامية مُدمجة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 20 ميجابكسل مع خواص البورتريه وضبط المشهد والتعرف على الوجه تلقائيًا.


مواصفات هاتف شاومي نوت 8 برو.. قاهر الفئة المتوسطة الجديد

الهاتف الجديد مزود بشاشة Dot Drop كبيرة بحجم 6.53 بوصة وبدقة FHD+، وتحتل الشاشة نسبة 91.4% من واجهة الجهاز، والشاشة مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريلا 5. 

ألوان هاتف شاومي نوت 8 برو 

سيطرح الهاتف بألوان الرمادي المعدني والأبيض اللؤلؤي والأخضر الداكن.

مميزات شاومي نوت 8 برو

يعمل ريدمي نوت 8 برو، بمعالج ميدياتك هيليو G90T ثماني الأنوية بتردد 2.05 جيجاهرتز مع وحدة معالجة الرسوميات مال G76 ليقدم أداء أفضل في الألعاب. 

وهاتف شامي نوت 8 برو مدعوم بتقنية التبريد السائل، لسهولة الحصول على تجربة ألعاب عالية السرعة وخالية من المشاكل ودون ارتفاع في درجة الحرارة.

ويأتي هاتف شاومي نوت 8 برو مزودّا بهوائي WiFi X إضافي، للحصول على اتصال أفضل بالإنترنت، وكذلك مكبرات صوت SLS 1217 ونظام Smart PA لتحسين جودة الصوت أثناء ممارسة الألعاب.

بطارية هاتف شاومي نوت 8 برو 

بطارية الهاتف لجديد تأتي بسعة 4500 مللي أمبير، كما يدعم الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ Type-C، وتقنية NFC متعددة الوظائف ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.

سعر هاتف شاومي نوت 8 برو

سيُطرح في نسختين: 

الأولى 64 جيجا مع رام 6 جيجا بسعر3999 جنيها.
الثانية 128 جيجا مع رام 6 جيجا بسعر 4222 جنيها

قاهر الفئة المتوسطة.. كل ما تود معرفته عن مواصفات مميزات و سعر هاتف شاومي نوت 8 برو
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هواتف شاومي هاتف ريدمي نوت 8 مواصفات هاتف شاومي الجديد شاومي نوت 8 برو شاومي نوت 8 شاومي ريدمي نوت 8 اكتوبر 2019 50
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
5
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status