ريدمي نوت 8 برو) Redmi note 8 Pro، قاهر الفئة المتوسطة، بعدما تصدر سيرش جوجل اليوم الأربعاء 16 من أكتوبر لعام 2019.

وأطلقت شركة شاومي، حوالي 4 هواتف جديدة في الأسواق المصرية، بمواصفات عالية وأسعار تنافس هواتف الفئة المتوسطة.





قاهر الفئة المتوسطة.. كل ما تود معرفته عن مواصفات مميزات و سعر هاتف شاومي نوت 8 برو





أطلقت شاومي هاتفها الجديد شاومي نوت 8 برو بكاميرا 64 ميجابكسل، مع 3 عدسات أخرى.





الكاميرا الأولى: تمتاز الكاميرا الأساسية بجودة فائقة وتلتقط صورًا مذهلة تُمكنك من طباعة الصور التي يصل طولها إلى 3.26 مترًا.





الكاميرا الثانية: تمتاز بدقة 8 ميجابكسل بزاوية شديدة الاتساع ultra-wide angle ومجال رؤية يبلغ 120 درجة.





الكاميرا الثالثة: كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل للتصوير عن قرب.





الكاميرا الرابعة: بها مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.





والكاميرا الأمامية مُدمجة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 20 ميجابكسل مع خواص البورتريه وضبط المشهد والتعرف على الوجه تلقائيًا.







مواصفات هاتف شاومي نوت 8 برو.. قاهر الفئة المتوسطة الجديد





الهاتف الجديد مزود بشاشة Dot Drop كبيرة بحجم 6.53 بوصة وبدقة FHD+، وتحتل الشاشة نسبة 91.4% من واجهة الجهاز، والشاشة مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريلا 5.





ألوان هاتف شاومي نوت 8 برو





سيطرح الهاتف بألوان الرمادي المعدني والأبيض اللؤلؤي والأخضر الداكن.





مميزات شاومي نوت 8 برو





يعمل ريدمي نوت 8 برو، بمعالج ميدياتك هيليو G90T ثماني الأنوية بتردد 2.05 جيجاهرتز مع وحدة معالجة الرسوميات مال G76 ليقدم أداء أفضل في الألعاب.





وهاتف شامي نوت 8 برو مدعوم بتقنية التبريد السائل، لسهولة الحصول على تجربة ألعاب عالية السرعة وخالية من المشاكل ودون ارتفاع في درجة الحرارة.





ويأتي هاتف شاومي نوت 8 برو مزودّا بهوائي WiFi X إضافي، للحصول على اتصال أفضل بالإنترنت، وكذلك مكبرات صوت SLS 1217 ونظام Smart PA لتحسين جودة الصوت أثناء ممارسة الألعاب.





بطارية هاتف شاومي نوت 8 برو





بطارية الهاتف لجديد تأتي بسعة 4500 مللي أمبير، كما يدعم الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ Type-C، وتقنية NFC متعددة الوظائف ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.





سعر هاتف شاومي نوت 8 برو





سيُطرح في نسختين:





الأولى 64 جيجا مع رام 6 جيجا بسعر3999 جنيها.

الثانية 128 جيجا مع رام 6 جيجا بسعر 4222 جنيها

