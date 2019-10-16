قاهر الفئة المتوسطة.. كل ما تود معرفته عن مواصفات مميزات و سعر هاتف شاومي نوت 8 برو
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:47 ص
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كشفت شركة شاومي عن هاتفها الجديد (ريدمي نوت 8 برو) Redmi note 8 Pro، بجانب هاتف Redmi شاومي 8، وهاتف Redmi 8A، معلنة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالهاتف الجديد والمواصفات التي جاء بها، وننشر لكم مواصفات هاتف (شاومي ريدمي نوت 8 برو) Redmi note 8 Pro، قاهر الفئة المتوسطة، بعدما تصدر سيرش جوجل اليوم الأربعاء 16 من أكتوبر لعام 2019.
وأطلقت شركة شاومي، حوالي 4 هواتف جديدة في الأسواق المصرية، بمواصفات عالية وأسعار تنافس هواتف الفئة المتوسطة.
قاهر الفئة المتوسطة.. كل ما تود معرفته عن مواصفات مميزات و سعر هاتف شاومي نوت 8 برو
أطلقت شاومي هاتفها الجديد شاومي نوت 8 برو بكاميرا 64 ميجابكسل، مع 3 عدسات أخرى.
الكاميرا الأولى: تمتاز الكاميرا الأساسية بجودة فائقة وتلتقط صورًا مذهلة تُمكنك من طباعة الصور التي يصل طولها إلى 3.26 مترًا.
الكاميرا الثانية: تمتاز بدقة 8 ميجابكسل بزاوية شديدة الاتساع ultra-wide angle ومجال رؤية يبلغ 120 درجة.
الكاميرا الثالثة: كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل للتصوير عن قرب.
الكاميرا الرابعة: بها مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.
والكاميرا الأمامية مُدمجة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 20 ميجابكسل مع خواص البورتريه وضبط المشهد والتعرف على الوجه تلقائيًا.
مواصفات هاتف شاومي نوت 8 برو.. قاهر الفئة المتوسطة الجديد
الهاتف الجديد مزود بشاشة Dot Drop كبيرة بحجم 6.53 بوصة وبدقة FHD+، وتحتل الشاشة نسبة 91.4% من واجهة الجهاز، والشاشة مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريلا 5.
ألوان هاتف شاومي نوت 8 برو
سيطرح الهاتف بألوان الرمادي المعدني والأبيض اللؤلؤي والأخضر الداكن.
مميزات شاومي نوت 8 برو
يعمل ريدمي نوت 8 برو، بمعالج ميدياتك هيليو G90T ثماني الأنوية بتردد 2.05 جيجاهرتز مع وحدة معالجة الرسوميات مال G76 ليقدم أداء أفضل في الألعاب.
وهاتف شامي نوت 8 برو مدعوم بتقنية التبريد السائل، لسهولة الحصول على تجربة ألعاب عالية السرعة وخالية من المشاكل ودون ارتفاع في درجة الحرارة.
ويأتي هاتف شاومي نوت 8 برو مزودّا بهوائي WiFi X إضافي، للحصول على اتصال أفضل بالإنترنت، وكذلك مكبرات صوت SLS 1217 ونظام Smart PA لتحسين جودة الصوت أثناء ممارسة الألعاب.
بطارية هاتف شاومي نوت 8 برو
بطارية الهاتف لجديد تأتي بسعة 4500 مللي أمبير، كما يدعم الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ Type-C، وتقنية NFC متعددة الوظائف ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.
سعر هاتف شاومي نوت 8 برو
سيُطرح في نسختين:
الأولى 64 جيجا مع رام 6 جيجا بسعر3999 جنيها.
الثانية 128 جيجا مع رام 6 جيجا بسعر 4222 جنيها
قاهر الفئة المتوسطة.. كل ما تود معرفته عن مواصفات مميزات و سعر هاتف شاومي نوت 8 برو
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