زعيمة هونج كونج: وضع المدينة كمركز مالي لم يتزعزع

صرحت زعيمة هونج كونج، كاري لام، اليوم الأربعاء، بأن وضع المدينة كمركز مالي لم يتزعزع رغم أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة في بعض الأحيان.





أعلنت زعيم هونج كونج كاري لام عن إجراءات تهدف إلى تخفيف النقص في المساكن اليوم الأربعاء في الوقت الذي تكافح فيه لاستعادة الثقة في إدارتها والتصدي لاستياء واسع النطاق بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.





وكانت "لام"، المدعومة من بكين، تتحدث بعد إعلانها عن تدابير لمعالجة النقص المزمن في الإسكان في المدينة في خطاب سياستها السنوية، والتي أجبرت على تقديمها بالفيديو بعد أن قام المشرعون المؤيدون للديمقراطية بفحصها في الهيئة التشريعية.





وقد "لام" أجبرت في وقت سابق، على التخلي عن عنوان سياستها السنوية بعد أن سخر بعض المشرعين عندما بدأت تتحدث، مما تسبب في إلغاء خطاب لم يسبق له مثيل في المجلس التشريعي للمدينة التي تحكمها الصين.





وألقت "لام" المدعومة من بكين كلمة في وقت لاحق حول شريط فيديو، قائلةً: "أن حكومتها ستزيد بشكل كبير من عدد مشاريع الإسكان وتسريع بيع مخططات الإسكان العامة".





ويُعتقد على نطاق واسع أن الغضب من ارتفاع أسعار العقارات، خاصةً بين شباب المدينة، قد أشعل الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان التي هزت المدينة لعدة أشهر.





والإجراءات التي أعلنها لام هي من بين الأجرأ في السنوات الأخيرة لاستعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي تحتفظ بها حفنة من المطورين الأقوياء.





وقالت لام: "نحن مصممون على خلق فرص امتلاك المنازل لأفراد من مجموعات الدخل المختلفة، بحيث يجعلون هونج كونج مساكنهم".





وأضافت: "لقد حددت هدفًا واضحًا مفاده أن كل مواطن من هونج كونج وعائلته لن يكونوا مضطربين أو مشغولين مسبقًا بمشكلة الإسكان، وأنهم سيكونون قادرين على الحصول على منزل خاص بهم في هونج كونج".





وأوضحت لام الذي رفض دعوات التنحي: "أن حوالي 700 هكتار من الأراضي الخاصة في "الأراضي الجديدة" بالمدينة ستتم إعادتها إلى الاستخدام العام بموجب ما يُعرف باسم قانون استئناف الأراضي.





وقالت أن أكثر من نصف الأراضي المخصصة سيتم استعادتها في السنوات القليلة المقبلة، مضيفةً أنه تم تخصيص 450 هكتارًا أخرى من أجل "الاستئناف".



