حساب المواطن يوضح تأثير أضافة المواليد الجدد على مبلغ الدعم
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:10 م
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أوضح برنامج حساب المواطن تأثير أضافة المواليد الجدد على مبلغ الدعم، حيث ورد لصفحة "خدمة المستفيدين" التابعة لحساب المواطن على "تويتر" سؤالًا من مستفيد قائلًا: "السلام عليكم.. لو ضفت مولود جديد راح ينزل الدفعه الجايه ؟ او يتأخر نزول الدفعه.. ووش افضل وقت لاضافة المواليد الجدد وشكراً".
ورد برنامج حساب المواطن على الاستفسار قائلًا: "اضافة تابع لا يؤثر على صرف الدعم في حال كنت مؤهل ومستحق، وفي حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 "أكتوبر" سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريقك حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "ديسمبر" ، نسعد بخدمتك".
اضافة تابع لا يؤثر على صرف الدعم في حال كنت مؤهل ومستحق ، و في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 " اكتوبر " سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريقك حسابك ( دراسة الأهلية ) ضمن دورة الأهلية لشهر " ديسمبر " ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 16, 2019
يذكر أن برنامج حساب المواطن يتيح صفحة "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر" للرد على أسئلة واستفسارات المواطنين بالمملكة العبية والسعودية ، وتعمل الصفحة من الساعة 8 صباحًا إلى 10 مساءًا بتوقيت السعودية وعلى مدار الأسبوع، كما خصص حساب المواطن رقم جوال 19912 لنفس الشأن.
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
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