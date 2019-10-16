"يسعد مساكم" يكشف أسرار ومشوار الكابتن وليد صلاح الدين والفنان تامر فرج (صور)

تعرض قناة اقرأ غدا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، أولى حلقات برنامج "يسعد مساكم" في ثوبه الجديد من القاهرة، حيث تستضيف الحلقة التي يقدمها كل من سامح ترك وياسمين العشري، الفنان تامر فرج، للحديث عن مشواره وأهم أعماله الفنية، كما تناقش الحلقة مشكلة التنمر وأخطارها على المجتمع وكيفية علاجها.

من ناحية أخرى يستضيف البرنامج المخرج محمد الدندراوي، للحديث عن أهم أعماله الموجهة للأطفال وعلاقة برامج الأطفال بالهوية.

من ناحية أخرى يستضيف البرنامج في حلقة غدا الخميس، في نفس الموعد الكابتن وليد صلاح الدين، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، للحديث عن أهم محطات حياته في الملاعب، والكثير من الأسرار التي يصرح بها لأول مرة.

كما تناقش الحلقة التي يقدمها كل من محمد محفوظ ورباب السواح، دور الإعلام وتوجهاته وكيفية تأثيره على الشخصية وطريقة التفكير، بالإضافة إلى فقرة خاصة مع الكاتبة والإعلامية، سارة أسامة، للحديث عن فكرة الكتابة وأهدافها، وتأثيرها على التغيير النفسي.

البرنامج يعرض يوميا من الأحد إلى الخميس، حيث يستهدف البرنامج جميع أفراد الأسرة المصرية والعربية، من خلال إلقاء الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والثقافية والطبية، من خلال استضافة نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع، بالإضافة إلى استعراض قصص النجاح الملهمة لرواد الأعمال، كما يتيح البرنامج للمشاهدين المشاركة في إثراء الحلقات من خلال منصات التواصل الاجتماعي للقناة.