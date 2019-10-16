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ضبط سيدة بتهمة قتل عامل في المنصورة.. وأسرته يشعلون النيران بمنزلها

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
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ضبط سيدة بتهمة قتل عامل في المنصورة.. وأسرته يشعلون النيران بمنزلها
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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على خلفية ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو متضمن ظهور شخص يقوم بالاعتداء على آخر بالضرب، فقد تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من إحدى المستشفيات بوفاة أحد المواطنين ( عامل - سن 20 - مقيم قرية تلبانة دائرة المركز) وبسؤال والده اتهم إحدى السيدات ( ربة منزل - سن 50 - مقيمة بذات القرية ) بالتسبب في وفاة نجله، حيث كان يعمل ويُقيم طرفها.

وفي وقت لاحق توجه بعض أهلية وجيران المتوفى لمنزل ( ربة المنزل "المتهمة") وقاموا بإشعال النيران به، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وأمكن ضبط ( السيدة المتهمة في الواقعة والمتسببين في الحريق ) والسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين حدوث تلفيات ببعض نوافذ وأثاثات المنزل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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