رئيس "النيابة الإدارية" ومحافظ القليوبية يفتتحان فرعا جديدا بالعبور



وجاء ذلك في حضور عدد من المستشارين من قيادات النيابة الإدارية ولفيف من قيادات محافظة القاهرة.



ومن الجدير بالذكر أن نيابة العبور قد بدأ العمل بها في مستهل العام القضائي الجديد في 1/ 10/ 2019 لتختص بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بمدينة العبور ومركز ومدينة الخانكة والقرى التابعة لها.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي في إطار خطة شاملة للتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصًا على التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.



وجاء ذلك في بيان صادر من الادارة الاعلام برئاسة المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة.

افتتح اليوم، المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، مقر النيابة الإدارية بمدينة العبور، والتي صدر قرار وزير العدل رقم 6132 2019 بإنشائها وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 8/ 2019.