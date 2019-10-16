عضو الفتوى بالأزهر: الخلاف الفقهي ليس دينيا وفيه رحمة

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قال الدكتور عطا السنباطي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الخلاف الفقهي ليس خلاف ديني، وإنما هو خلاف في فهم النص نفسه، وهذا ثراء وليس عذاب، موضحًا أن الفقيه نفسه قد يفهم نص بمعنى، ويفهمه غدًا بمعنى آخر، مضيفًا أن خلاف الفقهاء رحمة؛ لكوننا ننتقي من آراءهم الرأي الذي يحقق مصلحة الأمة.



وأضاف "السنباطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أنه من الخطأ البين أن نفتي بجميع ما يوجد في الكتب؛ لأن هذه الفتاوي إن كانت تصلح وقت كتابة هذه الكتب في زمنًا ما قد لا تنسب الوقت المتأخر كما في عصرنا الحالي، ولذا يري بعض الفقهاء أن من يفتي بكل ما في الكتب فقد ضل وأضل، فالفتوى تتغير بتغير الأزمان والمكان والأحوال والأشخاص.



وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن إطلاق البوابات الإلكترونية للفتوى والدورات التدريبية للمفتين على مستوى العام هام جدًا، للقضاء على فوضى الفتاوى، مشددًا على أن دار الإفتاء تقوم بمجهود كبير لتدريب المفتين على مستوى العالم، وهذا يترتب عليه توحيد الفتوى ومراعاة البيئة والمجتمع حتى تتحقق المصلحة.



هذا وانطلقت أمس الثلاثاء فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان: "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من كبار العلماء والمفتين من 85 دولة على مستوى العالم.