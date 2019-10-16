نصر الله وفرنجية يدعون للحوار الرسمي المباشر مع دمشق





أكّد حزب الله اللبناني وحليفه تيار المردة، اليوم الأربعاء، علي الحاجة إلى حوار مباشر ورسمي مع الحكومة السورية.وجاءت الدعوة بعد اجتماع استمر ست ساعات بين الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وزعيم المردة سليمان فرنجية.وجاءت محادثاتهم بعد أيام من لقاء نصر الله مع رئيس الحركة الوطنية الحرة، وزير الخارجية جبران باسيل.ويعد "فرنجية"، حليف لحزب الله وواحد من المتنافسين الرئيسيين مع باسيل في الانتخابات الرئاسية 2022.وقال بيان صادر عن مكتب حزب الله الإعلامي، إن الإجتماع تضمن مناقشات متعمقة للتطورات الإقليمية، وخاصة في العراق وسوريا.ويؤكد الجانبان مجددًا على ضرورة إجراء حوار مباشر ورسمية مع الحكومة السورية للاستفادة من الفرصة العظيمة التي تتيحها إعادة فتح معبر البوكمال لتعزيز الصادرات اللبنانية عبر سوريا إلى العراق، والعمل المشترك مع الحكومة السورية بشأن العودة من النازحين السوريين إلى بلادهم، للحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على لبنان".واستعرض الاجتماع الوضع الاقتصادي في لبنان وشدد على الحاجة إلى زيادة الإيرادات وخفض النفقات، مع مراعاة المطالب المشروعة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض ورفض زيادة الضرائب.وأكد نصرالله وفرنجية، على الحاجة إلى تضافر الجهود، وخاصة بين رؤساء الدول الثلاثة والأحزاب السياسية للحفاظ على الاستقرار النقدي كأحد أركان الأمن والاستقرار السياسي في البلاد.