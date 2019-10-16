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أحمد كرارة لـ"الفجر الفني": "خيبة أمل" يحكى عن محاربة الإرهاب بالوطن العربي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
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أحمد كرارة لـالفجر الفني: خيبة أمل يحكى عن محاربة الإرهاب بالوطن العربي
أحمد كرارة
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ولاء عبد الناصر
 
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أعلن الفنان أحمد كرارة، عن بدء تصوير مسلسل "خيبة أمل" فى لبنان، مضيفًا أن المسلسل يحكي عن قصة ثلاث ضباط "مصري، سوري، لبناني" والهدف من المسلسل هو محاربة الإرهاب بالوطن العربي، ويقع المسلسل فى إطار أكشن تشويقي.

 

كما أعلن أن المسلسل من إخراج أيلي برباري ويشاركه في البطولة كلا من طلال ماريني وكارلوس عزار وآخرين.

 

جدير بالذكر أن الفنان أحمد كرارة شارك مسبقاً في عمل لبناني حيث قدم  مسلسل "أمير الليل" من بطولة "رامي عياش، ميس حمدان، أحمد كرارة"، ومن تأليف مني طايع وإخراج فادي حداد.

 

كما أنها ليست المرة الأولي في تجسيده لشخصية ضابط مباحث فهو أيضا لعب شخصية ضابط مباحث في مسلسل "بلا دليل"، وهو من بطولة كلا من "درة، خالد سليم، حازم سمير، جمال عبد الناصر، أحمد خالد صالح، أكرم الشرقاوي، عمر الشناوي، أحمد كرارة، أنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة" ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.

 

كرارة شارك في مسلسلات مختلفة "فرصة ثانية ، "بالحجم العائلي" الذي حصل من خلال دوره علي جائزة خاصة من مهرجان الفضائيات العربية وأيضا شارك في "كلبش ٢، فوق السحاب" إلى جانب فيلم "الفندق".

 

كما كان له النصيب في رمضان السابق حيث شارك في مسلسل "إبن أصول" مع الفنان حمادة هلال وأيضاً مسلسل "مملكة الغجر" مع حورية فرغلي وفيفي عبده.

 

أحمد كرارة، هو فنان شاب استطاع أن يلفت انتباه الكثير وقدم من خلال مسيرته القصيرة في مجال التمثيل العديد من الأعمال الدرامية مع أكبر النجوم ورغم أنه شقيق نجم من أهم النجوم علي الساحة الفنية، وهو النجم أمير كرارة، إلا أنه دائما يعتمد علي موهبته ويتطلع دائما إلى الأفضل.


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