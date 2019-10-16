ما بين التأكيد ونفي ظهوره.. معلومات لا تعرفها عن مرض الالتهاب السحائي



وقد كشف تقرير طبي صادر من إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الإسكندرية، عرضته النائبة إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، عن إصابة طالبة بمدرسة مصطفى النجار بالتهاب سحائي بكتيري، لينفي بذلك ما أكدته مديرية الصحة عن عدم تسجيل أي حالة إصابة بين طلاب المدارس بهذه العدوى.



وكانت توفيت صباح أمس الثلاثاء الطالبة "كرما مصطفى عبد العزيز" 6 سنوات من مدرسة"صقر" داخل مستشفى الشاطبي، عقب تشكك اسرتها إصابتها بفيروس"الألتهاب السحائي"، الأمر الذي شكل حالة فزع بين أولياء الأمور، خوفًا من عدوى زملائها داخل الفصل الدراسي، إلا أنه قد اعلنت مستشفى الشاطبي أن الطالبة لم تتوفى بسبب تلك الفيروس، عقب إجراء تحليل للطفلة للتأكد من إمكانية إصابتها من الفيروس.



وفي هذه السطور تنشر بوابة "الفجر" أبرز تداعيات هذا المرض.

1- الالتهاب السحائي يصيب غلاف الدماغ أو الأغشية المخاطية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي «السحايا»، وينتج عن الإصابة بفيروس أو جرثومة المكورة السحائية.



2- غالبًا ما ينتج عن عدوى فيروسية أو فطرية أو جرثومية.



3- ينتشر هذا الفيروس لدى الشخص المصاب من خلال الإفرازات التنفسية أو إفرازات الحلق.



4- قد ينتج التهاب السحايا عن أمراض أخرى كالسرطان، وليست عدوى فطرية أو فيروسية.



5- المرض معد وتتم العدوى من خلال الشخص المصاب عن طريق، التلامس خاصة إذا زادت مدة التلامس، ومن خلال الرزاز الناتج عن العطاس أو السعال.



6- أما عن أعراض المرض فتتمثل في تيبس الرقبة، والحمى الشديدة، والحساسية للضوء، والصداع والقيء.



7- وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 5% لـ10% من المرضى يموتون خلال 24 لـ48 ساعة من ظهور الأعراض.



8- التشخيص المبكر مهم للغاية حيث يساهم في عملية الشفاء التي تصعب في حال تأخر التشخيص.



9- يتم وضع بروتوكول العلاج وفقًا لطبيعة العدوى وإذا كان بيكتيريا أو فيروسية.



10- من الضروري المواظبة على التطعيمات للأطفال خاصة في مرحلة الدراسة، للتأكد من عدم انتشار عدوى داخل الفصول، حيث تزيد فرصة انتشاره في الأماكن المزدحمة، وفي فصل الشتاء.



11- في حالة الاشتباه في الإصابة يجب سرعة التوجه لطبيب متخصص في المخ والأعصاب، مع مراعاة عزل المريض في حال التأكد من الإصابة.



أُصيب أولياء أمور طلاب المدارس بالإسكندرية، بحالة من الذعر عقب ظهور أعراض مرض الإلتهاب السحائي، بين عدد من تلاميذ المدارس الإبتدائية، في الوقت التي نقت فيه مديرية الصحة بالمحافظة إصابة أي من الطلاب بهذه العدوى.