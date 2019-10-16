ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السر الحقيقي وراء تأجيل القمة.. محمد فضل يرد

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:46 ص
Advertisements
السر الحقيقي وراء تأجيل القمة.. محمد فضل يرد
مباراة القمة
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري على أن قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بطلب من الجهات الأمنية.


وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن مساء أمس الثلاثاء تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر لها السبت المقبل لموعد يحدد لاحقًا بناء على تعليمات الأمن.


وقال فضل في تعليقات له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك": "القرار أمني بحت والحمد لله ولا الوحد متعلم عليه ولا محتاج يكذب".


وأضاف محمد فضل: "الناس بتحترم الشخص لصدقه ولسلوكه احنا متطوعين ودايما الأيام بتثبت الحقيقة".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مباراة القمة مباراة الاهلي والزمالك تأجيل مباراة القمة الزمالك الدوري المصري الاهلي والزمالك الأهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
5
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status