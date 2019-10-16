السر الحقيقي وراء تأجيل القمة.. محمد فضل يرد
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:46 ص
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علي نبوي
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أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري على أن قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بطلب من الجهات الأمنية.
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن مساء أمس الثلاثاء تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر لها السبت المقبل لموعد يحدد لاحقًا بناء على تعليمات الأمن.
وقال فضل في تعليقات له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك": "القرار أمني بحت والحمد لله ولا الوحد متعلم عليه ولا محتاج يكذب".
وأضاف محمد فضل: "الناس بتحترم الشخص لصدقه ولسلوكه احنا متطوعين ودايما الأيام بتثبت الحقيقة".
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن مساء أمس الثلاثاء تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر لها السبت المقبل لموعد يحدد لاحقًا بناء على تعليمات الأمن.
وقال فضل في تعليقات له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك": "القرار أمني بحت والحمد لله ولا الوحد متعلم عليه ولا محتاج يكذب".
وأضاف محمد فضل: "الناس بتحترم الشخص لصدقه ولسلوكه احنا متطوعين ودايما الأيام بتثبت الحقيقة".
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