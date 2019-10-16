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ختام تدريبات المنتخب العربي لعبور المانش اليوم وتسليم الميداليات بالغردقة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:46 ص
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ختام تدريبات المنتخب العربي لعبور المانش اليوم وتسليم الميداليات بالغردقة
ختام تدريبات المنتخب العربي لعبور المانش
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محمد طه
 
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انطلقت اليوم الأربعاء التدريبات الختامية للمنتخب العربى الالمانى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش التى تستضيفها مدينة الغردقة بقيادة مدرب المنتخب السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط.

ومن المقرر سيقوم الدكتور عمرو حداد نائب وزير الشباب والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير پتسليم الدروع والميداليات لفريق المنتخب.

ومن جانبه قال شلبى، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء ان السباحين المشاركين فى التدريبات اكتسبوا خبرة كبيرة فى السباحة فى المياه المفتوحة أثناء فترة التدريب بالبحر الأحمر مؤكدا على تواصل معسكرات التدريب للسباحين استعدادا لمحاولة عبور المانش.

وأوضح شلبى أن معسكر السباحين سوف ينظم بشكل سنوى فى مدينة الغردقة بمشاركة 50 سباح  من مختلف دول أوروبا لتكون الغردقة بديلا عن جنوب افريقيا لتدريب السباحين، وذلك لما تحتويه من مقومات طبيعية وجوها المعتدل طوال العام.
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