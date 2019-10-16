مشروع سينمائي جديد يجمع بين سلمان خان ومخرج فيلمه Dabangg 3



ووفقا لموقع إنديا توداي، فإن سلمان قد اختار المخرج الهندي Prabhudheva، لمهمة اخراج الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dabangg، ويعمل سلمان حاليا على تكرار تعاونه مع هذا المخرج الموهوب.



وقال الموقع أن المخرج الهندي Prabhudheva، سيتولى مهمة إخراج فيلم النجم سلمان خان المقرر طرحه في أحد مواسم أعياد الفطر أو الأضحى القادمين.



وحتى الآن لم يتم الاستقرار على عنوان الفيلم وأبطاله، غير أن عملية كتابة السيناريو الخاص به قد انتهت استعدادا لتصويره.



ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فقد سبق وأن قال "سلمان" أن فيلم Dabangg 3 سيشهد أكبر رقصات استعراضية في تاريخ أفلام بوليوود، كما ذكر أن هناك مشاهد حضر نفسه جسديا لها بشكل خاص، كونه سيجسد بها شخصيته بالفيلم في سن العشرين.



وأفاد الموقع بأن سلمان كان حريصا على عدم تسريب أي تفاصيل من الفيلم طوال فترة تصويره، حيث سبق أن أصدر تعليمات صارمة بموقع تصوير الفيلم، تحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء التصوير.



وأعلن النجم سلمان خان على حسابه الخاص على موقع تويتر، عن أن نجم جديدأنضم لفريق عمل فيلم Dabangg 3 وسنراه ضمن أبطاله على الشاشة الفضية، وهو النجم Kiccha Sudeep، ليجسد دور الشر في الفيلم.



كما سبق وان نشرت النجمة سوناكشي سنها، منشور لها على حسابها الخاص على موقع تويتر لصورة النجم Kiccha Sudeep، على بوستر الفيلم المنتظر.



ويعود سلمان لفيلم Dabangg الذي سبق وأن طرح منه جزأين على مدار التسعة أعوام الماضية، كان أولهما في عام 2010، من بطولة سوناكشي سينها.



ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم خلال شهر ديسمبر من عام 2020 القادم بعد أن فشل خان في جدولة مواعيد التصوير ليلحق بمواسم أعياد عام 2019.



ويعتبر فيلم Dabangg 3، أول فيلم سينمائي يشهد ظهور النجمة الشابة سوناكشي سينها على شاشات السينما في عام 2010.



و أعلن منتج الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dabangg للنجم سلمان خان، عن موعد طرح الإعلان التشويقي الأول للفيلم المنتظر، حيث ذكر المنتج "جيريش جوهار" في تغريدة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن أن الإعلان التشويقي الأول لفيلم Dabangg 3، سيطرح رسميا بصالات العرض السينمائية، على هامش عرض فيلم war للنجم هيرثيك روشان والنجم تايجر شروف.



وسيشهد الفيلم على نجاح سينمائي جديد للنجمة الهندية الشابة سوناكشي سنها، التي احتفلت مؤخرا بمرور 9 أعوام على ظهورها الأول في عالم بوليوود، والذي كان عبر الجزء الأول من سلسلة أفلام Dabangg نفسها.







اختتم النجم الكبير سلمان خان تصوير فيلمه الجديد Dabangg 3 الذي يعد الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة التي تحمل العنوان نفسه.