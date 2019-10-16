حمى اقتباس شخصية "جوكر" تصل للهند على يد جانهفي كابور



ووفقا لموقع إنديا توداي، فإن عدوى تقليد شخصية جوكر قد وصل لبوليوود بعد أن عبرت الممثلة الهندية الشابة جانهفي كابور عن رغبتها في تجسيد نسخة نسائية من فيلم جوكر، ونسخة نسائية أيضا من فيلم كابير سينغ للنجم شاهد كابور.



وعبرت "جانهفي" في تصريحات لها نقلها موقع "إنديا توداي"، عن رغبتها في أن ترى نسخ نسائية من هذه الشخصيات، موضحة أن الوقت قد حان لتمكين الموهوبات من النساء لأداء هذه الأدوار الهامة على شاشات السينما.



وأوضحت جانهفي في تصريحاتها أن المرأة تحتاج أيضا لأدوار سينمائية تعبر عن جانبها المظلم، كما هول الحال في كل من فيلم جوكر.



وعلى الصعيد السينمائي لم يسبق لأي فيلم هندي أن جسد شخصية جوكر سواء في دور رجالي أو نسائي من قبل.

و تحظى شخصية JOKER الشريرة بمكانة مميزة ضمن شخصيات DC للقصص المصورة، لارتباطها عبر العصور بشخصية الرجل الوطواط الذي يعد من أكثر الشخصيات البطولية المحبوبة في القصص المصورة التابعة للشركة نفسها.

ومنذ عام 1966، ظهرت شخصية "جوكر" في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية ما بين مسلسلات وأفلام حية ورسوم متحركة، وذلك عبر 4 مسلسلات حية، ومسلسل رسوم متحركة، و5 أفلام سينمائية.



وعبر هذه الأعمال الفنية، قدم شخصية الجوكر الشرير 8 ممثلا، من ضمنهم النجم خواكين فينيكس الذي حظي بالعديد من الثناء على الطريقة التي قدم بها الجوكر في أحدت أفلامه الذي يعرض حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



وبخلاف "فينيكس"، كان هناك 7 ممثلين جسدوا شخصية الجوكر على الشاشة الصغيرة، والشاشة الفضية، أولهم النجم "سيزر روميرو" الذي جسد الشخصية في مسلسل Batman الذي بث ما ين عام 1966 و1968.

ثم اختير "سيزر روبيرو" لتجسيد الشخصية نفسها في أول فيلم سينمائي ينتج لقصة باتمان، في عام 1966 وظهرت بالفيلم عدد من الشخصيات الشريرة المعروفة من عالم الرجل الوطواط مثل المرأة القطة، والرجل البطريق.



وفي عام 1989، تألق النجم جاك نيكلسون في تجسيده لشخصية الجوكر، في فيلم Batman بنسخته الجديدة، وصنف خلالها جاك ضمن قائمة مؤسسة الفيلم الأمريكية لأفضل 50 ممثل قاموا بتجسيد شخصيات شريرة في تاريخ السينما.



وبالعودة للمسلسلات، ظهرت شخصية جوكر في مسلسل الرسوم المتحركة الذي طرح لشخصية الرجل الوطواط في عام 1992، وجسدها صوتيا النجم الكبير مارك هامل.



وحتى الآن نجح فيلم جوكر الجديد من بطولة النجم خواكين فينيكس في تحطيم العديد من الأرقام القياسية بشباك التذاكر بعد تحقيقه لأضخم افتتاحية في شهر أكتوبر عبر التاريخ.



وحظي الفيلم بردود فعل إيجابية من العديد من نجوم السينما حول العالم كان منهم نجم بوليوود الكبير شاه روخ خان.



منذ طرحه رسميا بصالات العرض، وأصبح فيلم جوكر حديث العالم، بجميع الدول المهتمة بفن السينما، وأبدى العديد من الفنانين من مختلف الجنسيات رغبتهم في تجسيده في نسخة ناطقة بلغتهم الخاصة وبأسلوبهم الخاص.