محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية ويبحث ضم 16 فدان للشروق (صور)



كما وافق المجلس علي الطلبات المقدمة من بعض المستثمرين والخاصة بتغيير نشاط المؤسسات التابعة لهم وتعديل النمط القانوني لملكية المنشأة من فردى إلى نظام شركات، وأصدر تعليماته إلى مديري المناطق الصناعية بضرورة متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تجري بالمنطقتين والعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وابتكار طرق غير تقليدية لجذبهم.



جاء ذلك بحضور المستشارصلاح سالم المستشار القانونى والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة واحمد سعد مدير الشؤون القانونية وعادل صبرة مدير الشئون المالية والادارية وهانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الاعمال والمستثمرين اعضاء مجلس الادارة



على جانب آخر، شدد محافظ القليوبية، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مشددا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.



واشار الى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية،خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة بمتابعة والتاكد من جاهزية الاستعدادات لموسم الامطار،



كما تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة،حيث يتم حاليًا تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بخدمة الصرف الصحي،وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول



فيما يجري حاليا التنسيق التام بين مسؤولى قطاع الصحة والتضامن الاجتماعي لاعداد التجهيزات اللازمة لمراكز الإغاثة والإيواء وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الإعاشة لمواجهة أية أزمات محتملة، مع رفع حالة الاستعداد بمراكز إدارة الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب سقوط الأمطار حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية التي تعتمد على مستوى أدائها.



ترأس الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية،مؤكدا أن أحد أهم توجهات المحافظة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.وناقش محافظ القليوبية جدول أعمال المجلس ومنها إنشاء مكتب لخدمة المستثمرين بالمقر الإداري المنشأ بمنطقة الشروق الصناعية وتدعيمه بالكوادر البشرية اللازمة للعمل به لخدمة مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة.كما تم مناقشة ضم 16 فدان تم تخصيصهم من قبل هيئة التنمية الصناعية الي منطقة الشروق الصناعية وطالب المحافظ بالبدء في تقسيمها وتوفير المرافق بها طبقا لمتطلبات المنطقة الصناعية.