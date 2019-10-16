ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الإمارات وروسيا توقعان مذكرات تفاهم عدة واتفاقيات خلال زيارة بوتين

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:40 ص
Advertisements
الإمارات وروسيا توقعان مذكرات تفاهم عدة واتفاقيات خلال زيارة بوتين
Advertisements
طباعة
ترجمة: دينا الشريف
 
Advertisements
وقعت الإمارات العربية المتحدة وروسيا اتفاقات ومذكرات تفاهم بشأن الاستثمار والبيئة لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إنها وافقت على بيع حصة في مشروع غاز غازا لشركة لوك أويل، كما وقعت اتفاقية إطار عمل إستراتيجي مع جازبروم نيفت حول التعاون في مجال التنقيب والإنتاج والتكنولوجيا.

وتم توقيع الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات العربية المتحدة.

كما وقعت وزارتا الطاقة الروسية والإماراتية مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء مجموعة عمل معنية بالطاقة ستضع مقترحات ملموسة لمشاريع الطاقة المشتركة.

وقال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك": "إن المجالات الواعدة للتعاون بين روسيا والإمارات تشمل الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية والكهربائية"، وفقًا لبيان الوزارة.

والأكثر من ذلك، من المتوقع أن توقع الصناديق السيادية لروسيا والإمارات العربية المتحدة 10 صفقات استثمار تزيد قيمتها على 1.3 مليار دولار أمريكي.

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF): "أن الصفقات مع نظيره الإماراتي، شركة مبادلة للاستثمار، وستغطي مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والخدمات اللوجستية، والإنتاج الصناعي، والذكاء الاصطناعي.

وخلال زيارة بوتين، سيقوم الصندوقان السياديان بتنظيم اجتماع لكبار رجال الأعمال من البلدين حول توسيع التعاون وتنفيذ المشروعات المشتركة وإعداد معرض حول التعاون في مجال الاستثمار، حسبما ذكر الصندوق في بيان.

واضافت انه خلال ست سنوات من التعاون الناجح بين الجانبين، تم تنفيذ استثمارات قيمتها اكثر من ملياري دولار وتمت الموافقة عليها لأكثر من 45 مشروعًا.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة RDIF كيريل ديميترييف قوله أن روسيا والإمارات العربية المتحدة تنجحان في تطوير شراكات في التجارة، والطاقة، والصناعة، والسياحة، وحتى في المجالات المتخصصة مثل تدريب رواد الفضاء.

وأصبحت هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يشارك في مهمة في محطة الفضاء الدولية (ISS) في الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مذكرة تفاهم روسيا الامارات
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
5
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status