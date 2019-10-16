وزيرة المالية: الهند لن تضحي بالقوة الاقتصادية تحت الضغط الأمريكي

أعلنت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، أنه لن يتم التضحية بالأساسيات الاقتصادية والقوة الاستراتيجية للبلاد تحت ضغوط خارجية، بما في ذلك تهديدات فرض عقوبات.





فوي مقابلة مع وكالة "رويترز"، قالت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيترامان، إن البلاد ستلتزم بالعقوبات العالمية، بما في ذلك عقوبات الولايات المتحدة، لكنها لن تتجاهل مصالحها الاستراتيجية والوطنية.





وأضافت للوكالة: "في قضايا محددة ذات أهمية حاسمة لمصالح الهند الاستراتيجية، أوضحنا للولايات المتحدة أن الهند شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وتريد أن يكون شريك استراتيجي قويًا وليس ضعيفًا".





وأكدت وزيرة المالية الهندية: "نحن نقدر الشراكة القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يجب أن يسمح لنا بالتساوي بأن نكون اقتصادًا قويًا".





فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا وإيران وروسيا. وحذرت واشنطن "حلفائها وشركائها" من أنهم سيواجهون عقوبات إذا اختاروا مواصلة شراء المعدات العسكرية الروسية.





وكانت نيودلهي قد أبلغت واشنطن، في وقت سابق، أن الحصول على معداتها العسكرية من روسيا كان "حقًا سياديًا" إلى حد كبير.





وقال وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار، في وقت سابق، من أكتوبر إنه "مقتنع بشكل معقول" بأن الولايات المتحدة سوف تفهم قرار نيودلهي بشراء معدات دفاعية متقدمة، بما في ذلك نظام الدفاع الصاروخي S-400، من روسيا.





وفي الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للاقتصاد الهندي بمقدار 90 نقطة أساس ليصل إلى 6.1 في المائة. هذه هي المرة الثانية منذ سبعة أشهر التي يخفض فيها صندوق النقد الدولي توقعاته.





وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي ومدير قسم الأبحاث: "في حالة الهند، كان هناك تأثير سلبي على النمو، والذي يأتي من نقاط الضعف المالية والقطاع المالي غير المصرفي وتأثيره على القروض الاستهلاكية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة".





وأضافت "جوبيناث"، أنه على الرغم من أن الحكومة قد اتخذت بعض الإجراءات، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله حتى يتعافى نمو الهند ويلامس 7 في المائة.





وأوضحت: "لقد اتخذت خطوات مناسبة. هناك الكثير مما يجب القيام به، بما في ذلك تنظيف ميزانيات البنوك التجارية العادية. في توقعاتنا، قلنا إن الهند ستستعيد نموها بنسبة 7 في المائة في عام 2020، على فرضية أن هذه الاختناقات المعينة سوف تزول".