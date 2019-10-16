بورش تزيح الستار عن نسخة خاصة من سيارة "718 كايمان GT4"

كشفت شركة بورش عن النسخة الخاصة Sports Cup من سيارتها 718 كايمان GT4 RS، وجاء ذلك ا حتفالًا بالذكرى السنوية الخامس عشر لنادي بورش الرياضي.





وتتميز السيارة بحصولها على شريط مزدوج باللون الأحمر تم لصقه جهة السائق وامتد من مقدمة السيارة إلى الخلفية. كما تم طباعة إسم الشركة على جناح السيارة. وجاءت أعمدة الجناح وأغطية المرايا الجانبية وحواف الجنوط باللون الأحمر. وحصل كل من جانبي السيارة على لاصق عريض كتب عليه الرقم 15 الذي يدل على عدد السنوات المنصرمة منذ تأسيس نادي بورش الرياضي. وتتوفر الفئة بجنوط حجمها 20 انش حصلت على طلاء أسود لامع. وسيتمكن العملاء من اختيار بين لونين قياسين هما الأبيض والأسود للهيكل الخارجي.



