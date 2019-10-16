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جامعة القاهرة تطلق حملة "صحتك يا شباب" (صور)

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:39 ص
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جامعة القاهرة تطلق حملة صحتك يا شباب (صور)
صحتك يا شباب بجامعة القاهرة
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أية حمروشي
 
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أعلنت جامعة القاهرة بالتعاون مع اتحاد الأطباء العرب بدء حملة "صحتك يا شباب" للكشف بالمجان على فئات المجتمع الجامعي، من أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، بالإضافة إلى قياس الوزن والطول وحساب مؤشر الكتلة، وتوعية وتحويل الحالات المرضية للجهات المختصة لتلقي العلاج.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الحملة تستمر لمدة أسبوعين، في 3 أماكن ثابتة داخل الجامعة، بجوار مبنى القبة وخلف كلية التجارة وبجوار باب مترو الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على تقديم كل إمكاناتها البشرية والمادية والمشاركة الفعالة بجميع المبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات، في إطار دورها ومسئولياتها المجتمعية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة ساهمت بقوة في فعاليات المبادرات القومية والتي من أهمها مبادرة "100 مليون صحة" لمكافحة فيروس سي، حيث استضافت الجامعة جانبًا من فعالياتها، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في الكشف على الطلبة والطالبات، على مدار شهري مارس وأبريل 2019، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات عن التعريف بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها باتباع الطرق الصحية واستخدام الأدوات الشخصية.

كما تبنت الجامعة حملة توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة والاشاعات وتحويل حالات مرضية للعلاج.
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