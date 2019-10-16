مفاجأة بشأن مقتل مواطنة داخل شقتها بـ"ضباء"



حماية الأرواح على الطرق العامة ورفع مستوى السلامة المرورية.

ضمان أمن الحج والعمرة بمشاركة الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

ضمان الحقوق الخاصة والعامة ومساندة القضاء في هذا الجانب.



أما عن المهام فهي:



منع الجرائم والاعتداءات قبل وقوعها.

ضبط الجرائم بعد وقوعها والتحقيق فيها والقبض على الجناة وإقامة الادعاء عليهم أمام المحاكم المختصة.

مكافحة جرائم المخدرات وضبطها والتحقيق فيها.

تنظيم حركة المرور، وتأمين سلامة الجمهور من أخطار الطريق، وضبط حوادث ومخالفات السير والتحقيق فيها.

إصدار رخص السيارات وقيادتها.

قبول الشكاوى والدعاوى في المنازعات والحقوق المدنية والتحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم الشرعية وتنفيذ الأحكام الشرعية التي تصدر بشأنها.

توفير الأمن والنظام في المناسبات الهامة مثل: الحج والمواسم، واستقبال كبار الضيوف والمباريات الرياضية.

مساعدة الجهات الرسمية في تنفيذ الأنظمة والقوانين المكلفة بتنفيذها.

وللمديرية عدة إدارات تابعة وهي:

الإدارة العامة للمرور (السعودية)

الإدارة العامة لدوريات الأمن.

شؤون التدريب.

القوات الخاصة لأمن الطرق.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

إدارة التوجيه الفكري والمعنوي.

الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.

شرط المناطق.

الخدمات الطبية

إدارة البحث والتحريات الجنائية.

مكافحة العمليات الإرهابية بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية وقمع أعمال الشغب والتمرد والفوضى في المناسبات وتحقيق استتباب الأمن والقبض على مرتكبي ومنظمي هذه الأعمال وتوفير الحماية لسفارات السعودية في الخارج.