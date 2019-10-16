البروفة الاخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة.. راح تكتمل ان شاءالله الخميس المساء.. هذا ٧٠٪
حضوركم شرف لنا والدعوة عامة
حابب اقول شي مهم.. والله والله والله لولا توفيق الله ثم دعم سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان لما تحقق ١٪ من اللي بتشوفونه فالرياض خصوصا والمملكة عموما
تركي آل الشيخ مُشيدًا بجهود ولي العهد السعودي: "لولا دعمه لما تحقق 1% من نجاحات المملكة" (فيديو)
- تركي آل الشيخ ينشر البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة بالرياض
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة
العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يوضح البروفة الأخيرة للبوليڤارد
والنافورة الراقصة والمسيرة الخاصة بموسم الرياض والتي من المقرر أن تكتمل مساء غدًا
الخميس.
وعلق على الفيديو قائلًا: "البروفة
الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة.. راح تكتمل إن شاء الله الخميس المساء.. هذا
٧٠٪ حضوركم شرف لنا والدعوة عامة".
وتابع مشيدًا بجهود ولي العهد السعودي سمو
الأمير محمد بن سلمان: "حابب اقول شي مهم.. والله والله والله لولا توفيق الله
ثم دعم سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان لما تحقق ١٪ من اللي بتشوفونه فالرياض
خصوصا والمملكة عموما".
في المقابل
تشهد حفلات موسم الرياض انطلاق عروض ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان مع عروض
النافورة الراقصة، كما يقدم الموسم أكبر مسيرة استعراضية في المملكة بأكثر من 1500
بأزياء تنكرية خلال مسيرة الافتتاح، وذلك غدًا الخميس 17 أكتوبر، كما سيتم عرض العديد
من الأفلام الجديدة عالميا.
وينطلق موسم الرياض
حاملًا الفرحة والابتكار والخيال من العاصمة بأكثر من 100 عرض و12 منطقة ترفيه مختلفة،
في 70 يومًا متواصلًا.
نجاحات
لأول مرة بالمملكة وجاءت نجاحات موسم
الرياض الترفيهي بعد نجاح سيادة المستشار تركي آل الشيخ في اليوم الوطني السعودي الـ89
ووجه رئیس الھیئة العامة للترفیه تركي آل الشیخ الشكر لمنسوبي الھیئة من الشباب والفتیات
ممن يعملون في تنظیم الفعالیات، وقال آل الشیخ في كلمة وجھھا لمنسوبي الھیئة وقتها:
"أطمح منكم مثل ما عملنا في فعالیات الیوم الوطني، أن تعملوا في موسم الرياض والمواسم
القادمة، شكراً لكم، نحن فريق واحد". موسم
الرياض الترفيهي وكان المستشار
تركي آل شيخ، قد روج لموسم الرياض الذي بدأت فاعلياته خلال الشهر الحالي يوم 11 أكتوبر
الماضي ويستمر منتصف ديسمبر المقبل، وقال آل شيخ، في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه
الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "الرياض عاصمتنا.. الرياض في قلب كل
سعودي وسعودية.. الرياض أكبر مدينة في الشرق الأوسط". وتابع: "موسم
الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة العربية..
12 قطاع.. و6 مناطق رئيسية.. و6 مناطق فرعية.. لأول مرة في التاريخ كل هذه الفاعليات
تتجمع في منطقة واحدة.. فاعليات مختلفة ومتنوعة لجميع شرائح المجتمع.. الرياض للمواطن
والمقيم وللسائح.. الوعد الرياضي من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.. هتوحشونا".
نجاحات
لأول مرة بالمملكة
وجاءت نجاحات موسم
الرياض الترفيهي بعد نجاح سيادة المستشار تركي آل الشيخ في اليوم الوطني السعودي الـ89
ووجه رئیس الھیئة العامة للترفیه تركي آل الشیخ الشكر لمنسوبي الھیئة من الشباب والفتیات
ممن يعملون في تنظیم الفعالیات، وقال آل الشیخ في كلمة وجھھا لمنسوبي الھیئة وقتها:
"أطمح منكم مثل ما عملنا في فعالیات الیوم الوطني، أن تعملوا في موسم الرياض والمواسم
القادمة، شكراً لكم، نحن فريق واحد".
موسم
الرياض الترفيهي
وكان المستشار
تركي آل شيخ، قد روج لموسم الرياض الذي بدأت فاعلياته خلال الشهر الحالي يوم 11 أكتوبر
الماضي ويستمر منتصف ديسمبر المقبل، وقال آل شيخ، في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه
الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "الرياض عاصمتنا.. الرياض في قلب كل
سعودي وسعودية.. الرياض أكبر مدينة في الشرق الأوسط".
وتابع: "موسم
الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة العربية..
12 قطاع.. و6 مناطق رئيسية.. و6 مناطق فرعية.. لأول مرة في التاريخ كل هذه الفاعليات
تتجمع في منطقة واحدة.. فاعليات مختلفة ومتنوعة لجميع شرائح المجتمع.. الرياض للمواطن
والمقيم وللسائح.. الوعد الرياضي من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.. هتوحشونا".
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