تركي آل الشيخ مُشيدًا بجهود ولي العهد السعودي: "لولا دعمه لما تحقق 1% من نجاحات المملكة" (فيديو)

- تركي آل الشيخ ينشر البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة بالرياض





نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يوضح البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة الراقصة والمسيرة الخاصة بموسم الرياض والتي من المقرر أن تكتمل مساء غدًا الخميس.

وعلق على الفيديو قائلًا: "البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة.. راح تكتمل إن شاء الله الخميس المساء.. هذا ٧٠٪ حضوركم شرف لنا والدعوة عامة".

وتابع مشيدًا بجهود ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان: "حابب اقول شي مهم.. والله والله والله لولا توفيق الله ثم دعم سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان لما تحقق ١٪ من اللي بتشوفونه فالرياض خصوصا والمملكة عموما".





في المقابل تشهد حفلات موسم الرياض انطلاق عروض ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان مع عروض النافورة الراقصة، كما يقدم الموسم أكبر مسيرة استعراضية في المملكة بأكثر من 1500 بأزياء تنكرية خلال مسيرة الافتتاح، وذلك غدًا الخميس 17 أكتوبر، كما سيتم عرض العديد من الأفلام الجديدة عالميا.





وينطلق موسم الرياض حاملًا الفرحة والابتكار والخيال من العاصمة بأكثر من 100 عرض و12 منطقة ترفيه مختلفة، في 70 يومًا متواصلًا.



