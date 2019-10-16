ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الأرصاد" تُحذر من تشغيل المراوح أثناء النوم ليلًا (فيديو)

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:29 ص
Advertisements
الأرصاد تُحذر من تشغيل المراوح أثناء النوم ليلًا (فيديو)
مروحة
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف هو فصل انتقالي ويشتهر هو وفصل الربيع بالتقلبات الجوية السريعة والأمراض سواء البرد في فصل الخريف أو الأمراض الربيعية المتعلقة بالرمد.

وأشار شاهين، إلى أننا سنشهد ارتفاع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري حيث تعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية بعدما ارتفعت عن المعدل فترة طويلة منذ بداية فصل الخريف، وتتراوح درجات الحرارة من 31 إلي 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مؤكدًا أن الثلث الأول من فصل الخريف يتأثر بفصل الصيف بشكل كبير.

وحذر "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، المواطنين من تشغيل المراوح في أثناء النوم ليلًا، منوهًا إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل واضح ليلًا ويكون الفارق بين درجة الحرارة العظمي والصغرى لـ 10 درجات على القاهرة.

ونوه مدير مركز التحاليل التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء سوف تقل خلال الأيام القادمة على أن تنعدم الجمعة المقبلة على أغلب أنحاء البلاد باستثناء أقصى غرب البلاد عند السلوم وسيدي براني، حيث تتساقط عليها أمطار خفيفة، محذرًا من الشبورة المائية في الصباح الباكر، مناشدًا الأمهات بتزويد تي شيرت قطن للطفل أسفل قميص المدرسة حتى لا يُصاب بلسعة برد.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: فصل الصيف فصل الشتاء فصل الخريف خطورة المروحة على المواطنين تشغيل المرواح
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
5
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status