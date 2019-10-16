"الأرصاد" تُحذر من تشغيل المراوح أثناء النوم ليلًا (فيديو)





وأشار شاهين، إلى أننا سنشهد ارتفاع في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري حيث تعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية بعدما ارتفعت عن المعدل فترة طويلة منذ بداية فصل الخريف، وتتراوح درجات الحرارة من 31 إلي 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مؤكدًا أن الثلث الأول من فصل الخريف يتأثر بفصل الصيف بشكل كبير.



وحذر "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، المواطنين من تشغيل المراوح في أثناء النوم ليلًا، منوهًا إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل واضح ليلًا ويكون الفارق بين درجة الحرارة العظمي والصغرى لـ 10 درجات على القاهرة.



ونوه مدير مركز التحاليل التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء سوف تقل خلال الأيام القادمة على أن تنعدم الجمعة المقبلة على أغلب أنحاء البلاد باستثناء أقصى غرب البلاد عند السلوم وسيدي براني، حيث تتساقط عليها أمطار خفيفة، محذرًا من الشبورة المائية في الصباح الباكر، مناشدًا الأمهات بتزويد تي شيرت قطن للطفل أسفل قميص المدرسة حتى لا يُصاب بلسعة برد.



قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف هو فصل انتقالي ويشتهر هو وفصل الربيع بالتقلبات الجوية السريعة والأمراض سواء البرد في فصل الخريف أو الأمراض الربيعية المتعلقة بالرمد.